Jeux vidéo : vers une année de tous les records ?

Les jeux vidéo seraient-ils les «grands gagnants» d'une planète confinée ? Avec la pandémie, les acteurs du secteur affichent des chiffres record en ce début d'année, tandis que le second semestre de l'année devrait être marqué par le lancement de blockbusters et surtout des consoles PS5 et Xbox Series X.

Véritable champion du moment, le célèbre Fortnite affiche une santé insolente. Rien qu'en avril, «les joueurs ont passé plus de 3,2 milliards d'heures sur le jeu», a annoncé le studio Epic Games sur Twitter, qui affirme avoir dépassé la barre des 350 millions de joueurs début mai.

Parallèlement, l'éditeur de Minecraft, fraîchement rebaptisé Mojang Studios, vient de fêter les 11 ans de son jeu star et a dépassé les 200 millions d'exemplaires vendus dont 24 millions rien que depuis le début de l'année. Durant le confinement, la version éducative de Minecraft, mise à disposition gratuitement jusqu'à fin juin, a même été téléchargée plus de 50 millions de fois. Ce jeu de construction virtuel fédère actuellement 126 millions de joueurs mensuels, indique Microsoft, propriétaire de Mojang Studios.

Un marché au plus haut aux Etats-Unis

Plus globalement, l'industrie garde le sourire. Si les chiffres manquent en Europe, Outre-Atlantique le marché est en plein boom. Ainsi, le premier trimestre de l'année a rapporté plus de 10,6 milliards de dollars (9,7 milliards d'euros) pour le seul marché des Etats-Unis, rapporte Bloomberg en citant le rapport du cabinet d'analyse NPD qui ne cite que les chiffres de janvier à fin mars. Un résultat qui dépasse de 9 % les revenus atteints à la même période en 2019.

Enfin, les plates-formes de streaming autour des jeux vidéo enregistrent des records d'audience. Entre mars et avril, le nombre d'heures visionnées sur Twitch a bondi de 48 % en un mois (100 % en un an), à 1,7 milliard d'heures cumulées, d'après des chiffres du cabinet spécialisé Arsenal.gg. De son côté, Facebook Gaming déclare avoir a atteint les 291 millions d'heures visionnées en avril, soit une hausse de 72 % en un mois, notamment grâce au lancement de son application de jeux et à des tournois avec des célébrités.

Autant de chiffres astronomiques qui témoignent de l'excellente santé du secteur qui a su rebondir sur le virage de ventes dématérialisées et des contenus en streaming pour distraire les foules malgré le confinement de nombreux pays. Surtout, le secteur peut compter sur d'autres sorties majeures pour booster encore son chiffre d'affaire global. L'arrivée de titres comme The Last of Us part II, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Halo Infinite ou encore des traditionnels Call of Duty, Fifa et PES devraient porter les ventes, tandis que Noël devrait principalement être marqué par l'arrivée des consoles next-gen Xbox Series X et PS5.

