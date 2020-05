League of Legends : un stream de 48h au profit de la lutte contre le coronavirus

Nous connaissions le Téléthon, il faudra désormais compter avec les «streamathon». Avec la crise sanitaire mondiale de nombreux éditeurs ont organisé des événements en streaming autour des jeux vidéo pour récolter des fonds. Le prochain en date se tiendra du 29 au 31 mai et mettra en avant le jeu phénomène League of Legends.

Riot Games entend soutenir la recherche contre le Covid-19 en lançant le Mid-Season Streamathon un vaste programme durant 48 heures. Les fans du célèbre MOBA pourront notamment se retrouver devant le tournoi de mi-saison qui réunira les équipes championnes de Corée du Sud et de Chine. Parallèlement, il sera possible de voir des tournois réunissant les meilleurs joueurs nord-américains, d'Europe, du Japon et d'Amérique du Sud.

Durant ces deux journées de combats en ligne relayées sur Twitch, Riot invitera les spectateurs à soutenir diverses fondations pour lutter contre la maladie. «Les dons des fans seront distribués par le Riot Games Social Impact Fund à des organisations du monde entier comme le ImpactAssets COVID Response Fund et le GlobalGiving Coronavirus Relief Fund», explique Riot.

Cet événement vise à fédérer les amateurs de LoL. En raison de la pandémie mondiale, Riot Games a, comme beaucoup d'acteurs du monde de l'eSport, dû annuler de nombreuses compétitions cette année, à l'instar d'Epic Games et de sa Fortnite World Cup. Ci-dessous, voici le programme des réjouissances, les horaires affichés sont calés sur le fuseau horaire du Pacifique, il faut donc ajouter + 9h à chaque rendez-vous.

The @LeagueOfLegends community is getting together from 5/29-5/31 to raise funds for COVID-19 relief at the Mid-Season Streamathon! #MSS2020





