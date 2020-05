Le prix des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique encadré jusqu’au 10 juillet

Alors que le décret encadrant la vente de masques chirurgicaux - à usage unique - devait s'achever ce samedi 23 mai, faisant craindre une hausse du prix, le gouvernement vient de prolonger cette mesure jusqu'au 10 juillet.

Le prix maximal la vente au détail reste donc à 95 centimes d'euros l'unité et est fixé à 80 centimes pour la vente en gros, détaille le ministère de l'Economie. La mesure doit accompagner l'état d'urgence sanitaire jusqu'à sa fin, pour l'heure fixée au 10 juillet prochain.

Ce décret fixant les prix de vente avait été publié le 2 mai dernier afin d'accompagner le déconfinement. Il ne concerne que les masques à usage unique. En outre, la secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, précise que cette encadrement concerne également le gel hydroalcoolique.

L’encadrement des prix des gels hydroalcooliques et des masques de type chirurgical est prolongé jusqu’au 10 juillet. En parallèle, la @DGCCRF poursuit ses contrôles pour vérifier la qualité des masques et faire des relevés de prix. https://t.co/XzesR8RHYP — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) May 22, 2020

Concernant les gels, les tarifs ont été fixés en fonction du contenant. Si le flacon est inférieur à 50 ml, le prix ne doit pas excéder 1,76 euros, si le flacon contient entre 50 et 100 ml, il ne doit pas être vendu à plus de 2,74 euros; 4,40 euros pour moins de 300 ml et 13,19 euros pour plus de 300 ml.

Retrouvez toute l'actualité liée au coronavirus ICI.