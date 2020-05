Le Rwanda déploie des robots contre le coronavirus

Une partie du personnel soignant du Rwanda, en charge du dépistage du coronavirus, a été remplacée mardi dernier par cinq robots.

Le gouvernement espère ainsi diminuer les risques de contamination encourus par les agents de santé, a rapporté CNN. Les robots ont été installés dans le centre de traitement qui s’occupe des patients atteints du covid-19 à Kigali.

Health this Week : It was a memorable moment when @RwandaICT @UNDP_Rwanda @RwandaHealth @RBCRwanda launched the use of robots in the management of #COVIDー19 : Meanwhile @RwandAgriExport celebrated #InternationalTeaDay by giving back to the frontliners pic.twitter.com/XzgzKcNaon — Ministry of Health | Rwanda (@RwandaHealth) May 22, 2020

Ils seront chargés d'effectuer des dépistages en grand nombre. Ils peuvent en effet dépister entre 50 et 150 personnes par minute, prendre la température et détecter si une personne porte un masque, ont rapporté les autorités. Ils seront également utilisés pour surveiller l’état des patients, la tenue des dossiers médicaux ou pour apporter des médicaments et de la nourriture aux rwandais contaminés afin de limiter les contacts avec les équipes de santé.

A great addition to the medical fraternity https://t.co/txQcAYtRiP — Paula Ingabire (@MusoniPaula) May 19, 2020

3.000 euros le robot

Fabriquée par la société belge Zora Robotics, le robot serait aussi capable de détecter certains symptômes comme la toux ou de relever des anomalies sonores ou visuelles.

Ils ont été en grande partie financés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Selon le média rwandais The New Times, chaque robot coûte un peu plus de 3.000 euros (3.300 dollars).

Le PNUD a d’ailleurs dépêché des ingénieurs sur place afin de former les équipes médicales rwandaises à l’utilisation des robots baptisés Akazuba, Ikirezi, Mwiza, Ngabo et Urumuri.