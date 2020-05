Greenastic : la première jardinerie écoresponsable 100 % digitale

Accompagner les jardiniers débutants comme confirmés en leur proposant des solutions de jardinage et des potagers biologiques : tel est le concept de Greenastic.

Première jardinerie écoresponsable 100 % digitale, Greenastic est née de la volonté d’apporter des solutions « clés en main » aux jardiniers de tous niveaux, quel que soit leur espace et le temps qu’ils consacrent au jardinage.

Maxence Vieux-Rochas : Fondateur Greenastic

Avec son équipe d’architectes paysagistes et de biologistes passionnés, l’entreprise a notamment à cœur de proposer au plus grand nombre, des produits issus de l’agriculture biologique et le plus local possible. Un concept authentique et novateur qui semble plaire à un nombre toujours plus élevé de web jardiniers.

Greenastic affiche en effet un chiffre d’affaires florissant qui a quadruplé depuis sa création en 2017. Au printemps 2020, l’entreprise avait même déjà atteint le chiffre d’affaires de l’année précédente.

Greenastic : concevoir son extérieur avec son architecte paysagiste personnel

Depuis son site internet, Greenastic propose notamment un service de conception d’extérieur sur-mesure délivré par des architectes paysagistes professionnels. Le concept est simple : l’internaute photographie son balcon, sa terrasse, ou la partie de son jardin qu’il désire végétaliser ; à la suite de quoi il sélectionne un architecte sur le site de Greenastic et envoie ses clichés.

Le professionnel s’entretient ensuite avec le client par téléphone et/ou par mail, afin d’affiner le projet. Après avoir reçu des planches d’ambiance en 2D ou 3D de son projet, le client affine son projet avec l'architecte afin d’aboutir à une version finale qui comportera tous les plans de plantations nécessaires à la création du nouvel extérieur souhaité.

Grâce à ce service digital, le client profite d’un prix deux à trois fois moins élevé qu’un service classique à domicile, et peut automatiquement commander sur le site de l’entreprise, les plantes nécessaires à son projet.

Planche d'ambiance en 2D pour un projet sur balcon

Les greenabox de Greenastic

Soucieux de vouloir reconnecter les gens aux rythmes des saisons tout en les initiant à la permaculture, Greenastic propose tout au long de l’année des box prêtes à l’emploi pour réaliser un potager urbain ou de jardin. Composées de graines de légumes, fleurs et fruit spécifiques à chaque saison. L’internaute reçoit dans sa boîte aux lettres un potager de saison qu’il pourra créer tout seul en suivant simplement les conseils contenus dans le livret. Ces potagers bios en boîte permettent à tout un chacun de développer ses connaissances sur la saisonnalité des produits et sur l’intérêt de la permaculture. Un service apprécié des citadins comme des ruraux pour développer ses connaissances et apprendre à son rythme à faire évoluer son propre potager.

La Greenabox de Greenastic

Pour les jardiniers les plus connectés, Greenastic a également développé la GreenApp : une application web qui permet de recréer soi-même son jardin en proposant des associations naturelles de plantes et de légumes, à partir des précieux conseils dispensés tout au long de l’élaboration.

À travers son activité, l’entreprise Greenastic est ainsi parvenue à digitaliser le service de jardinage entre conseils, respect de l’environnement, et transmission de connaissances écoresponsables.

