Maneater : la revanche sanglante des Dents de la mer

Terminée la chasse aux requins ! Tentez donc la chasse à l’humain avec Maneater d’action aquatique placé sous le signe du second degré et de la série Z bien gore.

Impossible de passer à côté. Le pitch du nouveau jeu vidéo Maneater, disponible sur PS4, PC et Xbox One, interpelle. Dans cette aventure, le joueur n’incarne pas un quelconque aventurier mais un requin, forcément mangeurs d’hommes, bien décidé à venger sa défunte famille. Au menu, un carnage sanglant en bonne et due forme que les amateurs des Dents de la mer, En Eaux Troubles ou Sharknado (chefs-d’œuvres de films de série Z à découvrir d’urgence), ne renieront pas.

Mais une vie de prédateur marin, ça ressemble à quoi ? Vous voilà donc parti sillonner les fonds marins ou bien marauder en surface à la recherche de proies tout en évitant (ou plutôt éliminant) les chasseurs de requins lancés à vos trousses. Les squales ne font visiblement pas dans la dentelle. Il faut ici traquer sa proie pour ensuite la dévorer à grands coups de mâchoires ou l’étourdir à l’aide de sa queue. Comprenez qu’on appuie un brin frénétiquement sur un ou deux boutons le temps de ce duel sous-marin. On l'admet, bondir toutes dents dehors sur des nageurs amassés sur des bouées gonflables à quelque chose d’aussi décalé que jubilatoire. Les sensations sont grisantes surtout quand on enchaîne les attaques éclairs. Il faudra sans doute un jour que l’on consulte mais en attendant on s’éclate tout en éclatant ses proies.

Autant d'occasions de transformer ce grand bleu en une mare d'hémoglobine.

Quand on ne court/nage pas après des humains freluquets, on chasse la tortue ou bien encore le mérou ou d’autres espèces aquatiques. Une partie du plaisir tient à la découverte de ces espèces aquatiques qui, in fine, constituent un immense vivier de proies. Au milieu de tout cela, le jeu propose quelques combats de boss contres d’autres requins (dont le Grand Blanc), des alligators, des orques ou des cachalots… Autant d’occasions de transformer ce grand bleu en une mare d’hémoglobine lors de duels parfois confus.

C’est donc ça une vie de requin : chasser, chasser et encore chasser ? Jeu vidéo oblige, l’aventure est agrémentée d’une petite dose de « jeu de rôle ». Le poisson acquiert de nouvelles capacités en traversant les huit régions qui composent ce monde ouvert maritime. On peut aussi personnaliser le look de la bête. De quoi donner un peu plus de cachet à ces massacres en eaux troubles, même si la mécanique reste peu ou prou toujours la même…

Reste que ça n’est pas tous les quatre matins qu’on peut se glisser dans la peau d’un requin même si on flirte là avec la caricature. On se repassera l’incroyable documentaire Les Seigneurs de la mer afin de jeter un regard plus juste sur le monde, malmenés, des requins qui ne sont pas les tueurs d’hommes que le cinéma aime nous présenter. Mais il ne s’agit là que d’un jeu vidéo placé sous le signe du second degré et de la série Z. Un trip aussi farfelu que réjouissant. Pour une fois que l’on change de camps ! De quoi se remémorer, avec la chanteuse Zahia (1986), qu’il peut être bon de faire « des choses aquatiques ».

