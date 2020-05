Youtube : voici les 5 stars du confinement

Alors que la plupart des plates-formes de streaming vidéo ont enregistré des audiences records depuis mars dernier en France, certains créateurs de contenus sur YouTube ont su tirer leur épingle du jeu. Parmi eux, plusieurs youtubeurs proposant des contenus liés à l'éducation et au bien-être ont émergé. Voici les cinq nouvelles stars et chaînes à suivre.

Jamy

Déjà bien connu des Français avec la célèbre émission C'est pas sorcier, l'animateur Jamy a lancé sa propre chaîne pédagogique le 2 avril dernier. Résultat : un véritable plébiscite et un boom d'audience jamais vu pour une chaîne aussi jeune en France. Il récolte déjà plus de 434.000 abonnés et enregistre plus de 8,2 millions de vues entre le 2 avril et ce 27 mai.

La maîtresse part en live

Pour amuser les 3-6 ans tout en titillant leurs curiosité, la chaîne La Maîtresse part en Live tenue par la professeure des écoles Marie-So s'est particulièrement fait remarquer sur YouTube. Celle qui compte près de 100.000 abonnés a vu ses audiences bondir de 2 millions de vues entre le 23 mars et le 13 mai durant le confinement. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, cette jeune enseignante publie une nouvelle vidéo pédagogique destinées aux élèves de maternelles toujours confinés.

Lucile Woodward

La coach Lucile Woodward était déjà très suivie sur YouTube avant le confinement, mais ce dernier a littéralement fait exploser ses audiences. Ses vidéos permettant de faire des exercices physiques à domicile en ont fait une des coachs les plus plébiscitées du moment. Avec ses 356.000 abonnés, elle a enregistré +264 % du nombre de vues sur la période courant du 1er mars au 30 avril, par rapport à celle courant du 1er janvier au 29 février. Sa vidéo la plus vue du confinement reste «Sport à la maison avec les enfants» mise en ligne le 18 mars et invitant le parents et les enfants à participer ensemble à une séance de fitness.

Le potager d'olivier

Depuis le 12 mars, les Français se sont mis à cuisiner plus fréquemment à la maison. Et dans leur volonté de manger plus sainement, la chaîne le Potager d'Olivier s'est démarquée. S'il compte au 27 mai plus de 162.000 abonnés, YouTube souligne dans une note qu'il a gagné 48.000 abonnés entre le 1er mars et e 1er mai. Là encore, ses audiences ont connu une huasse sans précédent avec +250 % sur la période du 1er mars au 30 avril vs. du 1er janvier au 29 février.

Paname comedy club

Puisqu'il faut bien rire aussi malgré la situation, la chaîne Paname Comedy Club a été créé le 1er avril dernier et ce n'était pas un poisson d'avril. Celle-ci réunit divers sketches humoristiques et cumule déjà près d'un million de vues. On retrouve ainsi divers stand-up du fameux Comedy Club, avec Mathieu Madénian, Laura Domenge, Djimo ou encore Lenny M'Bunga. La cha^îne rassemble déjà 23.000 abonnés.