Le filtre anti-porno de Twitter bloque le topic sur le scandale Cummings

C'est une des limites des réseaux sociaux. Le filtre de Twitter bloquerait le sujet du scandale Cummings en raison d'un caractère identifié comme obscène, à tort.

Alors que le sujet tourne en boucle au Royaume-Uni, il est introuvable en TT (Trending Topics, les sujets tendance) de la plate-forme, comme l'explique le journal britannique The Guardian. Le problème réside dans le nom du conseiller de Boris Johnson et pas dans ce qu'on lui reproche. Il s'appelle tout simplement Dominic Cummings, mais le verbe «cum» signifie «sperme» en argot britannique. Le terme à connotation sexuelle étant présent dans son nom, le réseau social a automatiquement bloqué le hashtag. Et pourtant, si Dominic Cummings fait parler de lui, c'est uniquement car il a enfreint le confinement imposé depuis fin mars au Royaume-Uni.

Ce phénomène a été mis en évidence par le fait que, malgré l'omniprésence de l'homme dans l'actualité politique médiatique du pays, il n'apparaissait pas dans les «tendances» Twitter. A savoir que cette fonctionnalité du réseau social à l'oiseau bleu recense les sujets les plus discutés sur la plateforme. Suite à ce blocage, les internautes ont contourné l'obstacle et d'autres hashtags liés à ce sujet ont émergé, pour la plupart écrits avec des fautes d'orthographe.

Le problème de scunthorpe

Ce type de filtrage accidentel n'est pas une première. Il porte d'ailleurs un nom : le problème de Scunthorpe. Un terme qui serait né à la fin des années 1990 lorsqu'un client d'une société américaine de services internet habitant à Scunthorpe s'est vu refuser son inscription à cause de «cunt», un mot anglais très grossier, désignant le sexe féminin, contenu dans le nom de la ville.

Pour éviter que le problème de scunthorpe ne soit trop fréquent, la première syllabe ne serait pas incluse dans la liste des filtres de Twitter, explique The Guardian. Une raison qui expliquerait pourquoi le hashtag #cumgate a également figuré parmi les «tendances».