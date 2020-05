StopCovid : quel bilan pour ce type d'applications déjà mises en place à l'étranger ?

Le Parlement a approuvé mercredi 27 mai l'application pour smartphone StopCovid en France pour lutter contre la propagation du virus. Un tel outil de traçage n'est pas une première dans le monde, car plusieurs pays en ont déjà mis en place depuis plusieurs semaines. Mais quel bilan en tirent-ils ?

En Chine, plusieurs applications ont même été lancées : celles du gouvernement, de la capitale Pékin et d'autres collectivités locales. Si leurs méthodes diffèrent (informations venant des billets de train, géolocation etc.), le faible nombre de morts semble témoigner du fait qu'elles ont joué un rôle important dans le blocage de l'épidémie. En Corée du Sud aussi, le dispositif a certainement limité le risque de contaminations. En effet, dans ce pays, les personnes testées positives et les personnes confinées à leur domicile ou dans des centres mis en place par le gouvernement doivent télécharger une application mobile officielle. Celle-ci permet aux autorités de contrôler leurs déplacements en temps réel.

En revanche, à Singapour, après avoir réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus grâce à sa stratégie de contrôle et de traçage lancé le 20 mars, le pays a fait face à une seconde vague. De plus, l'outil a été téléchargé par environ 1,1 million de personnes, soit 1 personne sur 5. Or d'après le ministre du Développement national Lawrence Wong, cité par le quotidien Straits Times, il faudrait que les trois quarts de la population le télécharge pour qu'il soit efficace.

Autant d'exemples qui attestent qu'il n'y a pas de réponse unanime quant à l'efficacité de ce type d'applications. Cela pourrait en fait dépendre de plusieurs facteurs comme leur méthode et leur caractère obligatoire ou pas. De plus, il est difficile de pouvoir différencier les effets de ce dispositif sanitaire des autres mesures mises en place.

Une chose est sûre : partout dans le monde, les citoyens se montrent réticents vis à vis de cet outil de traçage au regard du respect de leur vie privée. Exception faite dans les pays habitués à ce type de méthode, tel que Singapour, pays doté de lois qui punissent sévèrement l'expression de toute dissension.