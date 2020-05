Tennis : Roland-Garros se met à l’heure l’esport pour la bonne cause

Les fans de tennis déçus par l'annulation de Roland-Garros ont désormais de quoi se réjouir. Le tournoi fera son retour sur Internet et sous la bannière de l'eSport du 1er au 7 juin prochain.

L'événement baptisée Roland-Garros eSeries by BNP Paribas avait déjà pour habitude d'accompagner les Internationaux de France, mais son édition 2020 revient sous un format revisité en conviant des stars du tennis à prendre leurs manettes, comme l'avait organisé Facebook Gaming il y a quelques semaines.

un objectif de 50.000 euros de dons

L'objectif est de récolter 50.000 euros de dons au profit de la Fondation AP-HP. Le live stream sera diffusé sur Twitch (sur la chaîne de la Team Vitality) et France.TV Sport tous les jours à partir de 18h.

Ainsi, les joueurs et joueuses professionnel(le)s que sont Jo-Wilfried Tsonga, Grégoire Barrère, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Fiona Ferro et Chloé Paquet, et les pros du tennis-fauteuil Stéphane Houdet et Nicolas Peifer vont reprendre leurs raquettes virutelles autour du jeu vidéo Tennis World Tour - Roland-Garros Edition. Ces stars des cours de tennis ne seront pas seules à frapper les petites balles jaunes, puisqu'elles seront rejointes par Kev Adams, Camille Lacourt, Manu Katché, Gaëtan Roussel et Florent Dasque, notamment. La finale opposera les finalistes de cette brochette de personnalités à des joueurs professionnels de la Team Vitality et spécialistes des compétitions esports.

