Facebook refuse d’édulcorer les messages de Donald Trump

Le torchon brûle entre certains employés de Facebook et leur propre patron, Mark Zuckerberg. Alors que le président américain Donald Trump a fait part de sa volonté de réguler les réseaux sociaux, après que Twitter a limité pour la première fois la visiblité d'un de ses tweets, Facebook refuse pour sa part de sanctionner les propos du président.

Depuis ce week-end, plusieurs voix s'élèvent, y compris parmi les employés de Facebook, qui se désolidarisent publiquement de la position prise par leur patron. «Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que ne rien faire n'est pas acceptable. Je suis un employé de Facebook en désaccord complet avec la décision de Mark de ne rien faire au sujet des posts récents de Donald Trump, qui incitent clairement à la violence», a publié samedi sur Twitter Jason Stirman, un responsable en recherche et développement de Facebook. Un avis partagé par Ryan Freitas, directeur du design pour le News Feed (fil d'infos) de Facebook qui tweete : «Mark a tort, et je vais m'efforcer de le faire changer d'avis en faisant beaucoup de bruit». L'homme précise avoir rassemblé une cinquantaine de personnes du même avis.

Facebook passif ?

Jeudi dernier, Donald Trump avait tweeté : «When the looting starts, the shooting starts» (« Si les pillages commencent, les tirs commencent »), condamnant les émeutes de Minneapolis liées à la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, décédé lors d'une violente arrestation policière. Des propos considérés par Twitter comme violant les règles du réseau à propos de la «glorification de la violence». Le site avait alors décidé de bloquer la visibilité du tweet présidentiel, une première pour un chef de l'Etat américain. Mais ces propos, qui apparaissaient aussi sur Facebook, sont restés visibles, après de nombreux débats internes.

Un échange en Mark Zuckerberg et Donal Trump

Plusieurs médias américains ont en outre annoncé dimanche, que Mark Zuckerberg se serait entretenu par téléphone avec Donald Trump vendredi. Un entretien que les deux intéressés n'on pas démenti, ni confirmé. Toutefois, cet échange est venu jeté «le discrédit» sur la neutralité de Facebook selon plusieurs analystes, dont Evelyn Douek, chercheuse à la Harvard Law School. Surtout, ce débat pose la question de l'utilité et du réel pouvoir dont dispose le fameux Conseil de supervision de Facebook, qui a pris ses fonction début mai censé avoir le dernier mot sur le maintien ou non des contenus controversés, en toute indépendance.

