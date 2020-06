SpaceX : vous aussi tentez d'arrimer la capsule Dragon à l'ISS

Non seulement le vol habité de SpaceX était une première dans l'Histoire pour une société privée ce 31 mai, mais ce voyage en orbite pour rejoindre l'ISS a marqué l'arrivée d'une technologie encore jamais utilisée dans une mission de ce type : l'écran tactile. Et un simulateur en ligne permet de s'y essayer dans les même conditions.

Si les écrans de ce type sont entrés dans notre quotidien depuis plus d'une décennie, l'usage de commandes manuelles à l'aide de joysticks était jusqu'à présent préféré dans l'espace. La capsule Dragon qui contenait les astronautes de la Nasa Bob Behnken et Doug Hurley s'est ainsi amarrée à la Station spatiale internationale grâce à un pilotage mené via un écran tactile à la manière d'un jeu vidéo sur tablettes.

Crew Dragon is designed to be fully autonomous, but @Astro_Doug and @AstroBehnken can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/KD36sGROnC — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Grâce aux avancées technologiques, la procédure d'arrimage, toujours délicate, est aujourd'hui entièrement automatisée, mais à tout moment les hommes présents peuvent reprendre la main, voire corriger à la marge la manœuvre.

Afin de se rendre compte du travail mené par les astronautes à bord du module, SpaceX vient de mettre en ligne via ce lien une simulation qui permet d'en fait autant. On y découvre une interface similaire à celle que l'on a pu voir ce week-end à bord de leur capsule. L'idée étant de s'arrimer avec succès sur l'ISS. Sang-froid et anticipation sont ici les maîtres mots.

