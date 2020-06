StopCovid : Voici où et comment télécharger l’appli

Disponible ce mardi 2 juin, l'application StopCovid arrive sur les smartphones. Voici où trouver officiellement cette application et comment l'installer selon que vous possédez un iPhone sous iOS ou un smartphone sous Android.

Attention, l'application ne se télécharge pas ailleurs que sur App Store et Google Play, si vous recevez un courriel vous invitant à suivre un lien provenant d'un autre site, celui-ci est probablement une tentative d'hameçonnage. En outre et pour tordre le cou aux rumeurs complotistes, le gouvernement n'installera pas une autre application en douce dans votre mobile.

Si vous possédez un iPhone sous iOS

Comme pour toute application, il conviendra de suivre ce lien sur l'App Store. Attention, seule cette application gouvernementale est officielle et est à utiliser sur votre iPhone. Une autre application baptisée «Stop Covid19 CAT» est à éviter. Celle-ci est une application étrangère, pensée pour les citoyens catalans. Les autorités de cette région ibérique y diffusent un sondage pour déterminer quelles sont les zones où des foyers du coronavirus ont été détectés. Attention, pour utiliser de manière efficace StopCovid sur iPhone, vous devez impérativement laisser l'application ouverte en tâche de fond, afin quelle prenne en compte le Bluetooth. Cette technologie permettant de déterminer si vous êtes restez à proximité d'une personne contaminée.

Si vous possédez un smartphone sous Android

Il vous faudra suivre ce lien sur Google Play. Là encore, seule cette application gouvernementale est officielle et est à utiliser sur votre mobile compatible avec Android. A noter, que Google Play en France référence lui aussi Stop Covid19 CAT, comme pour l'App Store d'Apple (voir ci-dessus). Restez donc vigilant sur ce point et dans le doute allez voir la description de l'application et vérifiez qu'il s'agit bien de l'appli StopCovid en un seul mot et proposée par le gouvernement.

Installation et usage

Pour rappel, StopCovid doit permettre de tracer les Français de manière anonyme en s'appuyant sur la technologie Bluetooth. Si l'on croise une personne contaminée par le Covid-19, l'application permettra de recevoir un message d'alerte quelques instants ou jours plus tard. L'usage de cette application repose sur le volontariat et n'est absolument pas obligatoire.

Lorsque vous installez StopCovid, la première page d'ouverture vous invite à appuyer sur le bouton «Je veux participer». L'interface va alors vous demander si vous avez déjà été testé positif ou non. Si c'est le cas, vous devrez le déclarer en vous munissant du code sécurisé ou QR code fourni avec le test que votre médecin vous confiera, qu'il suffit de le scanner avec votre mobile. Si vous êtes testé positif plus tard, vous devrez suivre la même procédure. Aucune donnée personnelle n'est récoltée et l'application ne demandera pas votre identité, puisque tous les utilisateurs seront référencés par un pseudonyme créé aléatoirement. De même, vous ne serez pas géolocalisé via le GPS, puisque l'appli mise sur le Bluetooth qui ne permet pas de suivre son utilisateur à la trace mais simplement de savoir si on a été proche d'une personne contaminée par le Covid-19.

