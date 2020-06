Game Gear Micro : Sega édite une console pour les collectionneurs

Alors que la firme japonaise Sega fête ses 60 ans cette semaine, celle-ci vient de dévoiler des versions «micro» de sa célèbre Game Gear, console portable phare des années 1990.

Quatre versions avec quatre coloris et contenant chacune quatre jeux différents selon les modèles seront commercialisées à partir du 10 octobre sur Amazon Japon au tarif de 40 euros environ. Ne vous attendez toutefois pas à trouver ici une console digne de la Mega Drive Mini, la Game Gear Micro ou GG Micro (pour les intimes), fera la taille d'un porte-clé de 8 cm x 4,2 cm pour 2 cm d'épaisseur et sera dotée d'un écran... minuscule.

Quatre versions et une loupe

La version noire, qui reprendra le coloris classique de la Game Gear sortie en 1990, comprendra les jeux Sonic The Hedgehog, Outrun, Puyo Puyo Tsu et Royal Stone. La version jaune contiendra Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden II, Shining Force Gaiden : Final Conflict et Nazo Puyo. La version bleue aura droit quant à Gunstar Heroes, Sonic & Tails, Sylvan Tale et Baku Baku animal. Enfin, la version rouge sera livrée avec Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden : Last Bible et Megami Tensei Gaiden : Last Bible Special. Il est à noter que la plupart des jeux de rôle présents ne sont jamais sortis en Occident, il apparaît donc comme peu probable de profiter de versions traduites en anglais et encore moins en français.

En outre, lire des textes sur un écran si petit ne devrait pas améliorer le confort de jeu. «Heureusement», Sega a bien conscience du problème et pour quelques euros de plus, les possesseurs de ces micro-machines pourront se procurer le Sega Big Window, une loupe, qui permettra d'agrandir l'écran de quelques centimètres.

