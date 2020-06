Instagram explique pourquoi des publications #blacklivesmatter ont été bloquées

«Action bloquée» : c'est le message qu'ont vu apparaître certains utilisateurs d'Instagram alors qu'ils tentaient de partager une publication marquée du hashtag #blacklivesmatter. Une situation qui a donné lieu à de nombreuses incompréhensions auxquelles le réseau social a dû répondre.

Utilisé pour dénoncer le racisme et les violences policières contre les Noirs après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, #blacklivesmatter (les vies noires comptent, en français) a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Hey @instagram care to explain why only after I start actively posting about #BlackLivesMatter do you action block me? Because it seems pretty damn suspect pic.twitter.com/Fn9SFwU8ZM

C'est précisément cette mobilisation massive qui a causé le problème rencontré par certains abonnés d'Instagram. Des publications relayant ce mot-clé ont été automatiquement bloquées parce que le réseau social dispose d'une «technologie qui détecte l'augmentation rapide d'une activité pour aider à combattre le spam».

1/ We're aware that some people are incorrectly running into "action blocked" messages when using the hashtag #blacklivesmatter, or resharing related posts. We have technology that detects rapidly increasing activity on Instagram to help combat spam.

— Instagram Comms (@InstagramComms) June 1, 2020