Google présente une nouvelle fonction «coucher» pour les smartphones

Devenus de nouveaux vecteurs pour les troubles du sommeil, les smartphones sont régulièrement pointés du doigts. Si différentes solutions sont déjà proposées sur les mobiles Android et iOS, Google vient de proposer une fonction «Coucher» pour ses appareils Pixel, préfigurant une prochaine mise à jour destinée à l'ensemble des systèmes sous Android.

L'idée est de permettre à ses utilisateurs de configurer leur mobile tout au long de la durée de leur sommeil. Cette fonction, qu'il est possible de trouver sur l'horloge des Pixel 4, permet de définir une plage horaire, de 23h à 7h par exemple, afin que votre téléphone vous aide à tomber dans les bras de Morphée, jusqu'à votre réveil.

Concrètement, cette fonction va automatiquement assombrir l'écran et faire basculer le téléphone en mode nuit, pour ne pas être dérangé durant votre sommeil. En outre, une fois l'heure du coucher programmé, l'écran du Pixel 4 va basculer vers un affichage en noir et blanc et des sonorités apaisantes ou une musique de votre choix seront diffusées afin de trouver le calme nécessaire pour s'endormir. La phase de réveil débutera quant à elle 15 minutes avant l'heure prévue : l'écran va alors éclairer progressivement votre chambre plongée dans la pénombre avant de diffuser le son du réveil.

Parallèlement, les notifications, les SMS et les appels sont mis en sourdine durant toute la durée du sommeil, comme avec la fonction «Ne pas déranger» qui existe déjà sur de nombreux smartphones. Bien sûr, Google précise qu'il est possible de mettre en pause le lancement de la fonction «Coucher», si le moment de fermer les yeux n'est pas encore venu. Mais comme la qualité du sommeil suppose également de s'appuyer sur des horaires réguliers, l'application permet de livrer un bilan quotidien des horaires de coucher et de réveil.

Il est également possible de voir quelles applications on utilise au moment où «Coucher» est activé et de savoir en détail combien de temps on passe sur ces applis mobiles. Il sera d'ailleurs possible d'ajouter une notification automatique à YouTube, lorsque l'heure de faire dodo arrive, en couplant cette information avec «Coucher». Enfin, les parents utilisant Family Link (qui permet de paramétrer l'usage des écrans pour toute la famille et d'exercer un contrôle parental) pourront préciser l'heure de fermer les yeux et bloquer l'usage de certaines applications pour tous les utilisateurs référencés.

Disponible d'abord sur les Pixel 4 de Google par le biais d'une mise à jour, la fonction Coucher devrait être déployée dans le courant de l'été pour les autres mobiles sous Android, précise Google.

Retrouvez toute l'actualité sur les smartphones ICI.