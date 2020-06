Les meilleures montres connectées de 2020

Devenus de véritables assistants pour gérer son agenda ou des coachs sportifs très personnels, et parfois les deux, les montres et les bracelets connectés profitent cette année d'innovations intéressantes.

Autonomie toujours plus importante, capteurs plus sophistiqués et précis, matériaux à la fois robustes et designs caractérisent ces appareils sortis en 2020. Voici donc notre sélection des meilleurs du moment. Celle-ci sera amenée à évoluer tout au long de l'année. Les tarifs indiqués sont les prix de vente conseillés.

Huawei Watch GT 2e

© Huawei

Devenu le 2e acteur majeur du marché des montres connectées cette année, derrière Apple (qui domine toujours ce marché) mais devant Samsung, Huawei appuie sur l'accélérateur cette année en démontrant son savoir-faire avec la Watch GT 2e. Un modèle à la fois élégant et robuste qui profite d'une finition flatteuse, pensé aussi bien pour un usage lifestyle que sportif. On salue ici une montre connectée capable de supporter 15 jours au poignet sans passer par la case chargeur. Un vrai plus qui mérite d'être souligné. Par ailleurs, Huawei a attaché un importance particulière aux cadrans numériques proposés, qui se révèlent plus tendance que ceux des précédentes années. Côté capteurs, la GT 2e s'avère plus à l'aise pour suivre les sportifs. L'ajout d'un capteur pour évaluer la saturation en oxygène dans le sang vient en effet compléter le suivi cardiaque, du stress et du sommeil déjà présent sur cette montre. Enfin, la montre promet de stocker plus de 500 morceaux de musique pour partir courir sans son smartphone.

Watch GT 2e, Huawei, à partir de 199 euros.

Fitbit Charge 4

© FitBit

Toujours très populaires et peu encombrants, les bracelets connectés ne sont aujourd'hui plus de simples gadgets. Un constat dont témoigne le nouveau Charge 4 de FitBit qui profite d'une belle finition, de multiples bracelets, et peut même faire office de montre discrète. Surtout, la marque américaine, rachetée l'an passé par Google, en a profité pour inclure de nouveaux éléments intéressants qui en font le bracelet connecté le mieux équipé du marché à un prix intéressant, moins de 150 euros. Par rapport aux version précédentes, il intègre un GPS et ne se base donc pas sur celui de votre smartphone. L'objet offre ainsi un meilleur suivi, d'autant que ce GPS est paramétrable selon les activités d'extérieur (running, marche, cyclisme...) et s'avère à l'essai très précis. Le Charge 4 profite également d'un suivi de l'activité cardiaque et peut toujours étudier le sommeil de son porteur. Un rendu détaillé est accessible via l'application FitBit dédiée.

Bracelet Charge 4, FitBit, 149 euros.

Polar Grit X

© Polar

Pensée principalement pour les sports en extérieur, la nouvelle montre Grit X de Polar se présente comme un modèle robuste répondant à des normes de résistance de niveau militaire. L'objet s'adresse donc à des sportifs un peu plus exigeants que la moyenne à la recherche d'un modèle complet. La Grit X innove d'abord avec une fonctionnalité Hill Splitter, capable de distinguer les côtes, les descentes et les sections plates avec un aperçu mieux détaillé que les autres modèles qui mettent l'accent sur le dénivelé sans préciser les différences. Autre point intéressant, lors d'une activité sportive prolongée ou intense, la montre est capable de conseiller quand son porteur doit boire et se ravitailler. Prête pour les conditions extrêmes et profitant d'un boîtier tout en acier, elle dispose en outre de toute une batterie de capteurs et d'un GPS pour en faire un objet polyvalent, avec un programme de coaching pour chaque sport.

Montre Grit X, Polar, 429,90 euros.

Garmin Quatix 6X Solar

© Garmin

Avec le modèle Quatix 6X Solar de Garmin, on monte en gamme pour s'intéresser à une montre qui s'adresse principalement aux amateurs de sports nautiques, aux surfeurs et aux plongeurs. Ce modèle haut de gamme est doté d'une technologie basée sur la recharge solaire, encore rare sur les montres intelligentes. Son cadran en verre photovoltaïque est une vraie innovation et a ainsi été spécialement traité pour capter l'énergie solaire et prolonger son autonomie qui peut atteindre les 21 jours sans recharge. Un modèle de luxe qui se veut aussi un véritable assistant pour la navigation. Elle affiche par exemple les informations de vitesse, de profondeur, de température, de force et de direction du vent, ainsi que des données issues de différents systèmes de cartographie marine. Etanche à 100 mètres, la Quatix 6X Solar peut également mesurer les activités physiques et vitales de son porteur, même sous l'eau. Enfin, jusqu'à 2.000 chansons peuvent être stockées dans son boîtier. A noter, deux bracelets accompagnent son écrin, l'un en titane et l'autre en silicone bleu cirrus pour accompagner divers usages.

Quatix 6X Solar, Garmin, 1.199 euros.

