Valorant : que vaut le jeu de tir des créateurs de League of Legends ?

Valorant s'offre enfin une sortie de classe mondiale cette semaine. Ce jeu de tir frénétique à cinq contre cinq, inspiré de Counter Strike et d'Overwatch, est la nouvelle sensation des gamers. Surtout, le titre compte séduire la très large communauté acquise depuis plus de dix ans par Riot Games, créateur du phénomène League of Legends.

Avant tout propos, il convient de clarifier la chose : non, Valorant ne prend pas place dans l'univers de LoL, contrairement au tout récent Legends of Runeterra. Il s'agit donc d'une toute nouvelle licence pour Riot Games qui s'était concentré durant dix ans sur un seul et même jeu. Place donc à des joutes frénétiques et tactiques en match par équipe.

Afin de bien comprendre ses rouages, rappelons que Valorant est un jeu gratuit avec des contenus payants intégrés, comme pour Fortnite. Il repose sur des parties où une équipe de cinq joueurs va attaquer les bases d'une seconde équipe composée de cinq guerriers en charge de leur défense. Un principe que les joueurs de Counter Strike connaissent bien. Si vous vous joignez aux attaquants, votre mission est de vous frayer un chemin dans les zones de l'adversaire pour y déposer l'équivalent de bombes (bapistées ici Spike) et les faire exploser. Et c'est seulement après avoir réussi à faire tomber les sites détenus par l'ennemi que les attaquants pourront prétendre à la victoire.

Toutefois, les parties ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît et comme dans Counter Strike, il va falloir faire preuve de cohésion et de stratégie pour parvenir à ses fins. Le tout en réfléchissant vite puisque chaque partie dure en moyenne 10 minutes. Si pour les débutants dans les jeux de tir par équipe les premières joutes ressemblent à un grand n'importe quoi, tant les as de la gâchettes vous feront comprendre que vous n'êtes pas à la hauteur, Valorant reste rapidement accessible, pour peu que l'on fasse l'effort de progresser. Les différentes zones à parcourir sont relativment complexes et permettent à tout un chacun de trouver des failles et quelques subterfuges pour faire triompher son camp. En cela, Valorant s'impose d'emblée comme un classique du genre.

Mais quelques nouveautés bienvenues viennent ajouter un peu de piment à l'exercice. Le grain de folie ajouté par Riot Games réside principalement dans les pouvoirs des guerriers proposés, nommés ici Agents. Car aux armes -plus ou moins conventionnelles- que l'on peut piocher dans son arsenal, chacun possède des pouvoirs qui lui sont propres, à la manière d'Overwatch. On y découvre pour commencer 11 agents dotés de capacités tactiques singulières. La Mexicaine Reyna est notamment capable d'aspirer la force vitale d'un ennemi et se renforce à charge élimination, la Chinoise Sage est un élément clé pour ranimer des alliés ou ralentir l'adversaire, le Marocain Cypher jouera le rôle de sentinelle pour collecter des informations sur l'ennemi grâce à ses capteurs, tandis que le Russe Sova sera le sniper de service doté d'un arc digne de Batman. La découverte de Valorant amène d'ailleurs un réel plaisir de jeu, comme Overwatch l'avait fait en son temps. Les joueurs prendront ainsi le temps d'essayer chaque agent et de se spécialiser dans leur personnage préféré. A eux d'en faire une aide précieuse pour leurs alliés.

Et si les cartes multijoueur ne sont pour le moment qu'au nombre de quatre, on peut d'ores et déjà saluer le travail mené par Riot qui offre un gameplay quasiment différent sur chacun de ces terrains de jeu. De quoi revoir la stratégie à chaque fois, d'autant que les deux camps qui s'affrontent changent de rôle entre chaque round.

Après quatre jours d'essai sur ce nouveau titre officiellement disponible depuis le 2 juin, nous avons été largement séduit par les escarmouches proposées et l'ambiance bon enfant qui se dégage de ce titre où l'on enchaîne les parties avec un certain plaisir et une envie de progresser. Reste que Valorant doit s'installer dans le temps. A l'heure, où beaucoup de joueurs sont passés dans le camp des «battle royale», à la sauce Fortnite, le nouveau jeu de Riot devra apporter régulièrement du contenu pour conserver une audience de plus en plus papillonnante et versatile.

Valorant, Riot Games, sur PC.

