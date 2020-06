Impact COVID-19 sur nos comportements de recherche Google

Le confinement dû au Covid-19 a fortement bouleversé la vie des Français. Évidemment, le comportement de recherche des internautes a complètement changé, lui aussi. Internet et les écrans sont devenus leur seule lucarne sur le monde, mais également le moyen privilégié pour travailler, se divertir, apprendre, communiquer, échanger, faire des achats, s’informer...

Publi-Rédactionnel

Plus que jamais, Google Trend, outil d’analyse des tendances de recherche Google, se révèle être un bon observatoire sociologique des besoins des Français.

Des chiffres qui en disent long

Des secteurs en berne Sans grande surprise, ce printemps 2020 aura vécu le record du plus faible volume de recherche sur les destinations de vacances. Avec cette crise mondiale, les cartes ont été redistribuées.

Exemple pour la recherche “vol Paris Los Angeles”

● en avril 2019 : 9900 recherches en France ;

● en avril 2020 seulement 2900 recherches.

De nouveaux besoins

Par contre, le jardinage, la cuisine ou encore le sport à la maison ont explosé. La recherche “musculation”, par exemple, a doublé :

● Moyenne de mars-avril 2019 : 33 100 recherches

● Moyenne de mars-avril 2020 : 60 500 recherches

Sur des recherches plus précises, ciblées e-commerce, la différence est encore plus frappante.

Cas de la requête “banc de musculation” :

● Moyenne de mars-avril 2019 : 22 200 recherches

● Moyenne de mars-avril 2020 : 110 000 recherches





Une stratégie marketing à revoir

Une des conséquences qui n’a échappé à personne, c’est l’évolution du contenu publicitaire. La première semaine de confinement, on recevait encore des offres de voyage, alors que Google enregistrait des records de recherche “remboursement billet d’avion”.

S’écrouler…

Certaines entreprises ont dû fermer leurs portes sans possibilité de télé-travailler. C’est le cas de la restauration, les musées, du tourisme, des cours de sport et d’artisanat, du transport, de certaines usines... ...

s’adapter…

Mais certaines sociétés ont fait preuve de résilience. Elles ont su rapidement s’adapter en misant sur les produits les plus recherchés du moment. Les agences et freelances Google Ads ont redoublé de travail pour réviser complètement la stratégie marketing de leurs clients.

Il a fallu réagir vite, en analysant rapidement les nouvelles tendances, en consultant chaque jour les statistiques Google Ads, Google Trend et Google Analytics. Habituellement, les marketeurs se basent sur le volume de recherche annuel ou saisonnier. Aujourd’hui, c’est l’instant T qui compte !

...ou innover !

Cette crise donne l’occasion à certains de se réinventer. Quelques enseignes avec pignon sur rue se sont consacrées au développement de la vente en ligne. D’autres ont sorti une nouvelle version de leur produit, comme un coaching en ligne, plutôt qu’une semaine de stage de yoga dans l’Aubrac.

Pour les produits devenus ultra-concurrentiels en quelques jours, la publicité payante, comme Google et Facebook Ads se montrent les techniques commerciales les plus réactives et efficaces.

Quels sont les nouveaux besoins des Français pendant la crise Covid-19 ?

Côté e-commerce : les produits les plus recherchés sur Google

● Le matériel sportif : banc de musculation, tapis de gymnastique, vélo d’appartement...

banc de musculation, tapis de gymnastique, vélo d’appartement... ● Les aides à la cuisine : robots de cuisine, robot de pâtisserie, four à pizza, gaufrier.

robots de cuisine, robot de pâtisserie, four à pizza, gaufrier. ● Le jardin : livres pour réussir son potager, outils de jardin, semences, plantons en ligne…

livres pour réussir son potager, outils de jardin, semences, plantons en ligne… ● Le bricolage : le matériel de bricolage comme la perceuse, visseuse, scie sauteuse…

le matériel de bricolage comme la perceuse, visseuse, scie sauteuse… ● L’informatique : cartouches et feuilles pour imprimante, imprimante, ordinateur, tablette…

cartouches et feuilles pour imprimante, imprimante, ordinateur, tablette… ● Les jeux : jeux éducatifs, jeux de société...

Côté vidéos, podcasts, articles, tutoriels : s’informer et apprendre

Les vidéos en ligne montent en flèche depuis quelques années, mais le confinement a fait exploser le nombre de visionnages.

D’ailleurs, les formations et tutoriels pour apprendre à faire des vidéos en ligne a battu des records. Les professeurs de danse, de yoga, d’anglais ou encore les coachs sportifs, les humoristes et les musiciens s’y sont mis.

Le podcast est un support de plus en plus recherché. Audio uniquement, il permet de laisser l’écran de côté et s’adonner à une autre tâche, comme la cuisine, le rangement ou la méditation. Et pour ne rien gâcher, les besoins en data sont moins gourmands pour un podcast que pour une vidéo. À l’heure où toute la famille est connectée en même temps, ça compte !

En cette période de remise en question, les articles longs et approfondis ont été plus consultés que d’habitude. Tout ce qui a trait à la parentalité ou au développement personnel bat son plein.

Les plus gros volumes de recherche - hors matériel

● Le sport : vidéos de musculation, de yoga, de zumba…

vidéos de musculation, de yoga, de zumba… ● La cuisine : recettes, tuto de cuisine, alimentation saine…

recettes, tuto de cuisine, alimentation saine… ● Gestion budgétaire : allocations chômage 2020, aides de l'État, contrat de travail coronavirus…

allocations chômage 2020, aides de l'État, contrat de travail coronavirus… ● Ménage : ménage de printemps, astuces ménage, rangement chambre…

ménage de printemps, astuces ménage, rangement chambre… ● Organisation : s’organiser en télé-travail, gérer les enfants et le télé-travail...

s’organiser en télé-travail, gérer les enfants et le télé-travail... ● Parentalité - développement personnel : gymnastique enfant, éduquer sans crier, adolescents en confinement, idées de jeux, origamis, méditation, couple…

gymnastique enfant, éduquer sans crier, adolescents en confinement, idées de jeux, origamis, méditation, couple… ● Apprendre : formation en ligne, cours en ligne...

En parallèle, Google a bien évidemment été envahi par les informations et les recherches sur les statistiques, l’actualité, les autorisations en lien direct avec le Coronavirus, le confinement et le déconfinement. Mais espérons que cette niche de recherche ne dure pas trop longtemps !

Sources : Google ads avec le planificateur de mots clés & article google trend https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/comprendre-besoins-consommateurs-periode-incertaine-3/