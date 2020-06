Vous pourriez recevoir 5.000 euros si vous utilisez Google Chrome

Une partie des utilisateurs de Google Chrome pourrait obtenir 5.000 euros, grâce à un recours collectif intenté devant les tribunaux contre le navigateur de Google.

Sont concernés ceux qui ont utilisé le mode de navigation privée de Google Chrome depuis le 1er juin 2016, selon le média britannique The Mirror. Des utilisateurs américains ont lancé un recours collectif contre le géant du Web, réclamant pas moins de 5 milliards de dollars pour, estiment-ils, avoir été trompés.

En effet, Google est accusé de recueillir illégalement des informations lors des sessions de navigation privée de ses utilisateurs sur Google Chrome, alors que ce mode est censé garantir le contraire.

Et ce, «même lorsque ces personnes suivent expressément les recommandations de Google pour empêcher le suivi ou la collecte de leurs informations et communications personnelles», affirment les avocats du cabinet Boies Schiller Flexner.

Pour collecter ces données, le géant du web utiliserait plusieurs méthodes, dont son service d'analyse d'audience Google Analytics, son gestionnaire de publicité et son bouton de connexion. Mais attention, cette accusation est contestée par Google. Lors de la navigation privée, il assure qu'il n'enregistre ni l'historique de navigation, ni les cookies, ni les données du site et les données saisies dans les formulaires. En revanche, il explique que les téléchargements et les signets sont toujours enregistrés.

«Le mode navigation privée dans Chrome vous donne le choix de naviguer sur Internet sans enregistrer votre activité sur votre navigateur ou votre appareil [...] Comme nous l'indiquons clairement, chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet de navigation privée, les sites web peuvent être en mesure de collecter des informations sur votre activité de navigation pendant votre session», indique son porte-parole, toujours selon The Metro. Affaire à suivre.