PS5 : quel prix pour la console de Sony ?

C'est sans doute LE sujet sensible chez Sony et Microsoft. La question du prix de vente de leur machine respective, les futures PS5 et Xbox Series X, alimente les discussions sur le Web.

Déjà annoncées comme des machines capables de surpasser les prouesses d'un PC gaming vendu plus de 1.500 à 2.000 euros (on est dubitatif, soyons francs), ces consoles nous font saliver. Mais leur prix ne pourra (devra ?) pas excéder les 500 euros, selon les analystes du secteur, sous peine d'accuser très vite un gros retard sur les prévisions de ventes. Le moment où va être annoncé le tarif de la PS5 est donc crucial, mais il est peu probable que celui-ci soit annoncé aujourdhui, ce jeudi 11 juin, lors de l'événement PlayStation à suivre ici.

On se souvient du coup préparé par Sony en 2013 lors de la sortie de sa PS4. Le constructeur japonais avait ainsi sagement attendu la conférence Microsoft présentant sa Xbox One pour positionner ensuite le prix de sa machine. La Xbox One avait été annoncée à 499 euros, tandis que Sony avait choisi de lancer sa PS4 à... 399 euros. Une différence de prix qui avait largement porté la sortie de la PS4 en novembre 2013, lui donnant un longueur d'avance pour les ventes cruciales de Noël.

Une facture entre 499 et 549 euros ?

Pour 2020, le tarif officiel sera donc, encore une fois, le nerf de la guerre, Microsoft ne souhaitant très certainement pas répéter la même erreur. Du côté de Sony, le problème est plus que délicat. Aux Etats-Unis, Bloomberg avançait en avril dernier que la machine du constructeur japonais ne pourrait, cette fois, pas être vendue à 399 dollars. La facture pouvait être plutôt comprise en 499 et 549 dollars, selon les sources. Un avis tempéré par d'autres médias, pour qui Sony devrait éviter de vendre sa console au-dessus du seuil psychologique des 500 euros.

Sony garde sans doute à l'esprit le lancement chaotique de sa PS3, vendue 599 euros au démarrage, en 2006, face à une Xbox 360 plus compétitive.

Mais cet argument reste encore purement théorique, puisque l'inflation est passée par là et que les prix de l'électronique grand public ont explosé avec des smartphones dépassant parfois les 1.000 euros, des tarifs encore inconcevables sur le marché il y a seulement dix ans.

Reste qu'une console n'est pas un smartphone et pour beaucoup, une telle machine doit toucher un public plus familial et moins exigeant qu'un gamer PC. Un juste prix compris entre 449 et 499 euros serait donc plus juste, affirmait Bloomberg, soulignant que le constructeur pourrait consentir à écouler sa console à un prix inférieur à son coût de fabrication pour toucher rapidement un public plus large et assurer une base solide pour le futur de sa console. Une politique tarifaire que devrait aussi suivre aussi la Xbox Series X.

