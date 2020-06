PS5 : voici le visage de la console de Sony et ses futurs jeux

Attendue avec impatience par une horde de gamers, la conférence PlayStation de ce jeudi 11 juin a levé le voile sur les premiers jeux attendus sur PS5 mais aussi, à la surprise générale, le design de sa machine.

La future console de Sony est toujours attendue pour l'automne prochain avec une sortie de classe mondiale qui la confrontera à la Xbox Series X de Microsoft. Une conférence d'une heure diffusée en streaming sur la chaîne officielle PlayStation a permis de découvrir certaines exclusivités et de nombreux blockbusters qui devraient animés les mois et années à venir.

Avant tout propos, il convient de rappeler que la console n'a pas encore dévoilé son prix, ni sa date officielle de commercialisation. Le design général de la machine sera vertical avec des formes plus arrondies que la Xbox Series X (elle aussi verticale mais plus monolithique). Une forme sans doute pensée pour disperser au mieux la chaleur des composants, ce type de design ne permettant pas de poser un autre objet sur la machine, pour la laisser respirer. A noter que la console sera proposée en deux exemplaires, l'un contenant un lecteur de Blu-ray 4K et l'autre version appelée Digitale qui n'en proposera pas. Concernant les jeux, Sony a ainsi dévoilé plusieurs titres, sans toutefois préciser la majorité des dates de sorties qui devraient s'étaler entre la fin 2020 et 2022 pour certains jeux. Voici les titres qu'il faut retenir de ce rendez-vous.

Horizon II : forbidden west

Resident Evil Village

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank : Rift Apart

NBA 2K21

Death loop

Astro's playroom

Project Athia

Returnal

Retrouvez toute l'actualité sur les jeux vidéo ICI.