Twitter encourage à bien lire les tweets avant de les partager

Avez-vous déjà retweeté un tweet sans vraiment l'avoir lu ? Voici le problème souvent fréquent qui se pose sur Twitter. Afin de sensibliser sa communauté, le site de microblogging vient de lancer un nouveau système de message d'alerte.

«Partager un article peut déclencher une conversation, vous pouvez donc le lire avant de le tweeter. Pour aider à promouvoir une discussion informée, nous testons une nouvelle fonction sur Android – lorsque vous retweetez un article que vous n'avez pas ouvert sur Twitter, nous pouvons vous demander si vous souhaitez l'ouvrir en premier», explique le réseau social sur son compte officiel (ci-dessous).

Pour l'heure uniquement disponible aux Etats-Unis et sur les smartphones Android donc, un message interrogeant le twittos s'ouvrira au moment où l'on retweete un tweet sans vraiment l'ouvrir.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.





To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020