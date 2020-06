EXCLU Pokémon : on a exploré en avant-première Isolarmure

Promis pour ce mercredi 17 juin, le premier gros DLC de Pokémon Epée et Bouclier promet d'amener les dresseurs de tous poils vers de nouveaux horizons. Lors d'une conférence en ligne avec The Pokémon Company et Nintendo nous avons pu explorer en avant-première ce qui les attends sur L'Île solitaire de l'Armure ou Isolarmure pour les intimes.

De nouvelles terres que l'on savait déjà librement inspirées de la culture asiatique et des arts martiaux, où de nouveaux pokémons seront bien sûr à capturer, tandis qu'une toute nouvelle histoire sera narrée au fil des nombreux défis qui jalonneront vos pérégrinations. Une vidéo couvrant les 30 premières minutes de jeu, ainsi qu'une balade d'une dizaine de minutes nous en ont appris plus sur l'éco-système de ce nouveau monde.

Première chose à savoir, il ne s'agira pas d'une extension au rabais et la nouvelle île promet de faire plaisir aux globe-trotters. Il sera ainsi possible de visiter diverses biomes. Plaines, montagnes, forêts et plages seront donc de la partie, mais ces zones recèlent également des secrets, puisqu'un monde souterrain, un désert ainsi qu'une région marine (île oblige) seront aussi de la partie. De quoi compléter son pokédex avec plusieurs dizaines de pokémons différents.

Mais avant de s'aventurer sur Isolarmure, un pasasge par le dojo du maître Mustar s'imposera afin de suivre la voie des jeunes dresseurs. Dès les premières minutes de cette nouvelle aventure, votre avatar fera la rencontre de Sophora, une jeune dresseuse qui invite notre personnage à la rejoindre au dojo. Un lieu qui sera vraisemblablement le point central de cette quête.

Et comme tout lieu où repose un enseignement ancestral, il va falloir savoir devenir un bon élève pour connaître de nouvelles techniques de dressage. A la manière de Tortue Géniale (alias Kame Sennin) dans Dragon Ball, Mustar s'affiche comme un vieux maître facétieux qui nous proposera de remplir de nombreux défis après avoir endosser l'uniforme de son école.

Surtout, à l'issue de leur première leçon, les joueurs découvriront un nouveau compagnon de route à choisir et dont on vous laisse la surprise de la rencontre. A la manière des pokémons de départ, l'un de ces petits-pères -comptant parmi la 1ère génération de pokémon- deviendra votre nouvel ami. Au chapitre des nouveaux pokémons présents dans les régions d'Isolarmure, on peut notamment compter sur de nombreux pokémon de l'époque Game Boy et bien d'autres. Citons pêle-mêle Ptitard, Carapuce, Ramoloss, Psykokwak, Magneti, Bulbizarre, Noadkoko, Saquedeneu, Hypotrempe, Tauros, Insecateur ou encore Stari pour ne citer qu'eux, ainsi que leurs évolutions respectives. Certains pourront même accéder à leur forme géante Gygantamax.

Un nouveau pokémon légendaire

Surtout, les dresseurs feront la connaissance d'un nouveau pokémon légendaire : Wushours. Une créature qui devrait être très présente - même s'il faudra la mériter - durant toute l'aventure. Ce pokémon mytérieux devrait nous mener à l'assaut de diverses tours, où les dresseurs devront affronter de nouveaux défis à chaque étage.

Une véritable petite session exotique dans le monde de Galar qui n'en a donc pas fini de nous surprendre. Disponible dès mercredi 17 juin sur l'e-Shop, l'extension L'Île solitaire de l'Armure devrait offrir une belle virée pour les dresseurs. Ces derniers pourront attendre également la fin de l'année pour obtenir la deuxième extension prévue et baptisée quant à elle Les Terres Enneigées de la Couronne, où le thème du grand froid devrait permettre de décongeler divers pokémons légendaires. Les pack comprenant les deux extensions sera commercialisé au prix de 29,90 euros.

Pokémon L'Île solitaire de l'Armure, Nintendo, le 17 juin sur Switch.

Retrouvez toute l'actualité sur les jeux vidéo ICI.