Facebook bloque des posts sur les aborigènes et se fait accuser de censure

Facebook se serait bien passé de cette polémique dans le contexte actuel. Des utilisateurs ont été empêchés de partager un article du Guardian, voire carrément bannis de la plateforme, à cause de la photo qui accompagnait le texte, à savoir des Aborigènes australiens enchaînés.

L'article en question avait pour sujet la polémique du moment dans le pays, causée par le Premier ministre Scott Morrison, qui a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'esclavage en Australie. Plusieurs internautes sont alors montés au créneau, et le politicien est revenu sur ses propos. En voulant prouver au ministre qu'il avait tort, des internautes ont publié des photos d'Aborigènes, qui ont été supprimées, comme les posts avec l'article du Guardian.

Facebook blocks and bans users for sharing Guardian article showing Aboriginal men in chains https://t.co/SufUsMgazE — The Guardian (@guardian) June 15, 2020

Questionné par le média britannique sur cette décision, Facebook a expliqué que les photos et liens avaient été supprimés automatiquement par un robot qui a pour but d'empêcher la nudité sur le réseau social. La direction s'est rapidement excusée pour «l'erreur», ce qui n'a pas empêché les suppressions de se poursuivre pendant un certain temps. La situation semble aujourd'hui réglée.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit sur Facebook. Des photos d'oeuvre d'art comme la Vénus de Willendorf avaient été censurées, ce qui avait déjà créé un certain remous. Lorsque le contenu est supprimé, les utilisateurs peuvent demander à Facebook de vérifier manuelle s'il est compatible avec les règles de la plateforme.

Entre janvier et mars, 613.000 posts auraient été restauré sur 2.1 millions de demandes, assure le Guardian. Un chiffre cependant très faible comparé aux 39,5 millions de contenus supprimés sur la même période. À noter que 99,2% de ceux-ci ont été retirés de manière automatique, et non pas après signalement des autres utilisateurs.