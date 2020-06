WWDC 2020 Apple : où regarder et qu’attendre de la conférence du 22 juin ?

Habituellement organisée dans le fief californien d'Apple, la WWDC - pour worldwide developers conference - aura lieu pour la première fois intégralement en ligne, en raison de la crise sanitaire internationale. Un événement qui devrait dévoiler de nouvelles fonctionnalités autour d'iOS 14, mais aussi de MacOS, d'iPadOS, de TVOS, WatchOS et quelques surprises.

Et si l'événement s'étalera sur plusieurs jours, les habitués des produits de la firme à la pomme s'intéresseront d'abord à la keynote d'ouverture prévue le lundi 22 juin à 19h (heure française).

Comment voir la conférence ?

La conférence d'ouverture sera accessible via le site officiel d'Apple disponible ICI, ou encore sur la chaîne YouTube d'Apple. Il sera ainsi possible de voir les nouveautés proposées par les ingénieurs d'Apple. Un événement attendu et qui devrait être «la plus grande WWDC à ce jour», annonce la firme de Cupertino qui compte accueillir 28 millions de participants en ligne.

ios 14 au cœur de l'événement

Si la WWDC 2020 portera bien sur l'ensemble de l'écosystème Apple, le sujet le plus suivi reste comme chaque année celui portant sur la nouvelle mouture d'iOS. Le développeurs pouvant alors mettre la main sur la version bêta d'iOS 14 cette année avant sa généralisation attendue, normalement, dans le courant de l'automne prochain.

Parmi les rumeurs avancées par les médias spécialisés, les utilisateurs d'iPhone pourraient découvrir une nouvelle interface concernant l'écran d'accueil de leur mobile. Celle-ci pourrait laisser plus de choix aux utilisateurs pour personnaliser les éléments graphiques et la disposition des applications, à l'instar de ce que propose les smartphones sous Android depuis plusieurs années. La fameuse fonction Clip pourrait être étendue, celle-ci permettant de tester une appli sans avoir à la télécharger. Certains mumurent également qu'Apple pourrait pour la première fois laisser les propriétaires choisir quelles seront les applications disponibles par défaut sur leur téléphone.

Adieu Intel bonjour ARM ?

L'an 2020 devrait aussi marquer un tournant au rayon des ordinateurs Mac d'Apple. La firme devrait annoncer qu'elle abandonne l'intégration de puces Intel dans ses Mac au profit de puces maisons : baptisées ARM. En faisant ce choix, Apple poursuit sa volonté de maîtriser son indépendance technologique comme elle le fait pour ses iPhone et ses iPad. Les puces ARM, plus puissantes, pourraient être incluses dans la nouvelle génération d'iMac dès cette année, selon certains analystes. Toutefois, pas question d'abandonner Intel du jour au lendemain et cette intégration pourrait se faire sur plusieurs années selon les gammes d'ordinateurs Apple.

Une nouvelle enceinte HomePod ?

En rumeur sur certains forums, une nouvelle génération de HomePod, les fameuses enceintes connectées d'Apple, pourrait être dévoilée. Une hypothèse qui pourrait se confirmer sachant qu'Apple avait commercialisé leur première version en juin 2018, il y a donc deux ans en France. Si le produit pourrait être disponible plus tard, Apple qui profite souvent de l'événement WWDC pour faire le point sur ses services comme Apple Music, pourrait au moins teaser cette annonce.

Un iMac redesigné

Nombreux sont aussi les internautes à fantasmer l'arrivée d'un nouvel iMac. Le design des derniers modèles n'a pas vraiment évolué depuis 2012 et la marque pourrait en profiter pour dévoiler ses plans dans ce domaine. Avec un écran toujours plus fin aux bords étirés comme le propose déjà la concurrence, affirme le site DigiTimes.

