L’Allemagne met elle aussi au point une application de traçage

L’Allemagne a lancé à son tour, mardi, une application pour tracer les malades du coronavirus, baptisée «Corona Warn App».

L'appli indique à ses utilisateurs s’ils ont été en contact, à moins de deux mètres, avec une personne testée positive au coronavirus. Tout comme l’application StopCovid en France, elle a été la cible de critiques quant à l’utilisation des données personnelles. L’application fonctionne grâce à une technologie mise au point par Google et Apple, et ces données ne seront pas conservées sur un serveur central, comme prévu à la base, mais uniquement sur les téléphones des utilisateurs, explique The Guardian. Les autorités ont assuré aux utilisateurs que leurs données personnelles ne seront pas compromises, et que l'utilisation de ce dispositif ne videra pas la batterie des téléphones portables.

Helge Braun, directeur de la chancellerie fédérale, a déclaré que télécharger l’application était «un petit pas pour nous, mais un grand pas dans la lutte contre la pandémie».

Ce dispositif vient compléter le système mis en place au niveau local : comme l’explique Euronews, des étudiants en médecine ont été recrutés par les autorités sanitaires afin de prendre contact avec les cas testés positifs. Les malades sont contactés par téléphone par ces étudiants, qui doivent tenter de retrouver toutes les personnes avec qui il a été en contact récent.

L'application a déjà été téléchargée plus de 6,5 millions de fois, selon le ministère de la Santé allemand. Elle connaît un meilleur départ que son équivalent français, StopCovid, qui a été téléchargé deux millions de fois en deux semaines, soit par 2% de la population française, selon les informations de franceinfo.

Pour le ministre de la Santé allemand, Jens Spahn, la prochaine étape serait de concevoir un système de traçage équivalent qui fonctionnerait dans toute l’Europe, car pour le moment, l’application ne marche pas en dehors du territoire national. Le gouvernement encourage vivement l'utilisation de Corona Warn App, bien qu'elle ne soit pas obligatoire.