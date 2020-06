People : comment faire un appel vidéo avec ses stars préférées

Et si vous vous offriez un appel vidéo de 10 minutes avec votre star préférée ? Lancée en 2017, l'application Cameo - qui permet de recevoir des messages vidéo personnalisés de la part de vedettes - vient de lancer Cameo Live. Une nouvelle version basée sur Zoom pour converser directement avec elles.

Disponible via cette page internet, ce nouveau service doit permettre de s'offrir un rendez-vous en «face à face» avec des acteurs, des chanteurs et des sportifs américains. Ce nouveau service lié à Zoom recense ce mercredi 17 juin 31 personnalités prêtes à papoter quelques minutes avec les internautes membres de Cameo. Reste que celles-ci ne sont pas les plus connues en France et, pour la plupart, sont généralement classées parmi les «has-been». Il suffit alors de cliquer sur l'une des «stars» présentées pour réserver un créneau.

Attention le prix affiché sur le site ne concerne que les messages personnalisés et les vrais tarifs de ces appels vidéo sont affichés dans la page permettant de réserver un créneau. Nous vous conseillons également de parler Anglais sans trop de souci, sous peine de perdre votre temps et surtout votre argent.

Plusieurs milliers d'euros l'appel

Parmis les plus connus, sachez qu'il vous en coûtera 533 euros pour converser avec Sean Astin (Les Goonies, Le Seigneur des Anneaux, Stranger Things), les fans de la série originale Bervely Hills peuvent casser leur bourse pour discuter avec Ian Ziering (alias Steve Sanders) pour 890 euros. Côté sportifs, le skateur Tony Hawk accepte d'échanger avec vous pour 900 euros, tandis que les fans de football américain devront débourser 4.400 euros pour 10 minutes avec la légende Brett Favre.

Des sommes élevées pour discuter avec les plus connus, tandis que les prix de départ avoisinent la centaine d'euros pour des vedettes vues dans les shows de téléréalité américains. D'autres people devraient rejoindre ce nouveau service qui surfe sur la tendance des appels vidéo lancée durant le confinement général.

Parallèlement et en dehors de la plate-forme Cameo Live, d'autres initiatives de ce genre sont proposées. Pour les plus fortunés mais aussi celles et ceux qui cherchent à discuter avec une star d'un autre calibre, l'acteur Keanu Reeves a choisi de mettre sa notoriété au profit d'une association qui accompagne les enfants atteints de cancer. Selon la BBC, des enchères sont ainsi proposées avec un budget qui excède ici déjà les 10.000 dollars pour un tête à tête de 15 minutes. L'ensemble des fonds seront reversés à l'association.

