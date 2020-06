Téléviseurs : quand l’OLED veut séduire les gamers

A l'heure où les téléviseurs basés sur l'OLED voient leur prix se démocratiser, les constructeurs entendent proposer cette technologie aux gamers. En atteste la dernière démarche de LG en ce sens, qui propose ce mois-ci le premier téléviseur du genre au format 48 pouces, pensé tout particulièrement pour les jeux vidéo.

Un secteur que les grands constructeurs d'écrans comme Sony, Philips, LG ou Samsung ne peuvent plus négliger. Rien qu'en France en 2019, le chiffre d'affaire du jeu vidéo a dépassé les 4,8 milliards d'euros, selon le SELL, et l'écosystème PC Gaming, où les gamers ont tendance à acheter des écrans dédiés au jeu, a généré à lui seul plus d'un milliard d'euros de revenus.

Et si les technologies LCD, LED et même QLED occupent déjà le marché, l'OLED part depuis peu à son assaut avec de sérieux arguments. En commençant par proposer des écrans compatibles et certifiés G-Sync par Nvidia et FreeSync sur la gamme OLED de 2019 et de 2020. L'idée ici étant d'éviter un «déchirement de l'image» (tearing en anglais) en offrant un taux de rafraîchissement de l'image synchronisé avec le jeu. «La technologie OLED est également réputée pour son temps de réaction, c'est-à-dire le temps que met l' écran à restituer ce que je fais avec ma manette. Celui-ci est inférieur à 13 millisecondes», explique-t-on chez LG.

Pour se distinguer, l'OLED mise également sur sa technologie propre à «effacer la latence, les flous ou encore le dédoublement de certains éléments graphiques». Un point mis en avant par la marque qui fait valoir qu'en s'appuyant sur le fait d'allumer ou d'éteindre les pixels permet d'offrir un temps de réponse intéressant pour les gamers, l'image apparaissant alors comme plus fluide et nette que sur un LCD classique, tandis que les noirs apparaissent comme plus profonds.

Parallèlement, l'écran 48CX présenté par LG entend surfer sur la vague de la 4K proposée depuis quelques temps par de nombreuses marques sur des modèles d'écran classiques et portables. L'idée est ici d'accompagner la montée en puissance des PC (en attendant aussi la commercialisation des PS5 et Xbox Series X) qui promettent notamment d'afficher des contenus en 4K à 120 images par secondes. Le tout restant compatible HDR. Il est à noter que Sony devrait rejoindre rapidement LG sur le créneau des 48 pouces OLED, puisque la marque japonaise devrait elle aussi commercialiser un écran baptisé 48A9 dans le courant de l'été. Dans les deux cas, ces écrans s'adressent pour l'heure à un public plus exigeant avec des tarifs compris entre 1.500 et 2.000 euros pour ces modèles. Ces derniers ouvrant surtout la voie à une proposition plus large de l'OLED dans le milieu du jeu vidéo dans les années à venir.

