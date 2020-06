Acadomia mise sur le soutien scolaire en ligne et sur mesure

Entreprise leader du soutien scolaire en France, Acadomia a pris le virage des cours numériques avec une nouvelle plate-forme baptisée A.Live. Un outil qui s'est révélé efficace et a été plébiscité par ses étudiants et les familles durant le confinement.

«Durant cette période, 87 % des élèves Acadomia ont basculé sur A.Live et 85 % y sont restés», se félicite Philippe Coléon, directeur général d'Acadomia, dont l'ensemble des cours à domicile et dans ses centres ont dû être suspendus en raison de la crise sanitaire.

Surtout, ce spécialiste de l'enseignement y voit l'avenir, à la fois pour accompagner les cours à distance -qui vont se développer- mais aussi pour son entreprise. «Aujourd'hui, nous comptons 100 centres qui nous permettent de couvrir 30 % du territoire français, ce service en ligne doit nous permettre quant à lui d'en couvrir 100 %», souligne-t-il.

Déjà utilisée pour enseigner auprès des étudiants en cours préparatoires, la plate-forme A.Live s'est, au fil des mois, étendue au lycée et au collège. Concrètement, le service repose sur de nouvelles méthodes d'enseignements, permettant de conjuguer plusieurs outils : visio-conférences, tableau numérique, partage d'écran, quiz, vidéo YouTube. Il est même possible d'opérer un «breakout», c'est-à-dire de scinder les élèves présents en binomes pour travailler à deux sur un exercice. Les élèves les plus timides peuvent aussi passer par un chat privé pour poser leurs questions.

des élèves plus attentifs

«Les groupes ne dépassent jamais plus de huit élèves en même temps et nous constituons des groupes 24 heures avant un cours afin de leur proposer des prestations les plus proches de leurs attentes et de leurs objectifs», résume Maxime Coléon, en charge de l'innovation chez Acadomia. L'outil s'appuie sur des méthodes qui doivent stimuler la concentration des élèves, avec de nombreuses relances et diverses collaborations, avant de faire des tests de connaissance.

«Un élève moyen écoute de manière concentrée 12 minutes par heure en suivant un cours dans une classe normale, nos méthodes qui reposent sur de petits groupes permettent d'atteindre 46 minutes d'écoute par heure», poursuit-il. En 1h40 de cours, tout est ici scénarisé pour chacune des classes qui sont sur un même créneau horaire. Les cours restent toutefois uniquement disponibles sur les ordinateurs et les tablettes, les smartphones restant exclus de part la petitesse de leur écran et pour permettre plus de lisibilité. Une expérience qui témoigne des nouveaux besoins liés à l'école du XXIe siècle.

Retrouvez toute l'actualité sur les nouvelles technologies ICI