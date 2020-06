Balancetontiktokeur : les pratiques de certains influenceurs dénoncées sur Twitter

De nombreux témoignages ont afflué sur Twitter sous le hashtag #Balancetontiktokeur, dénonçant les comportements inappropriés de certains utilisateurs de TikTok, qui profitent notamment de leur notoriété pour obtenir des photos osées de la part de jeunes abonnés.

Ce mouvement de libération de la parole a été lancé après le tweet d’une internaute nommée @dilxgx sur le réseau social à l’oiseau bleu : «Venez on lance le #Balancetontiktokeur pour dénoncer les tdc de ce réseau qui profite de leurs abonnés pour demander des nudes (photos dénudées, ndlr) alors qu’elles sont mineures», a-t-elle écrit ce mercredi 17 juin.

Venez on lance le #Balancetontiktokeur pour dénoncer les tdc de ce réseau qui profite de leurs abonnés pour demander des nudes alors qu’elles sont mineurs

Ce jeudi à 15 heures, près de 56.000 tweets ont déjà été publiés avec le hashtag #Balancetontiktokeur. Des jeunes femmes ont notamment posté des captures d’écrans de leurs conversations avec certains utilisateurs stars de l’application préféré des ados et pré-ados.

«Envoie une photo de toi en soutif (...) Allez c’est bon (…) je veux te voir nue moi», peut-on lire dans l’une d’entre elles, publiée par une adolescente qui indique en légende qu’elle avait 13 ans au moment des faits.

ok donc j’avais 13ans (2018) à l’époque de ces messages, voici monsieur sadfreedom. j’en ai pleins d’autres mais je pense que ceci est suffisant. #Balancetontiktokeur pic.twitter.com/qbeXoOKHoE

bon j’ai jamais rien mis ici mais vsy ya le mouvement donc go, en août 2019 j’ai eu une discussion avec square (j’allai avoir 14 ans en novembre donc j’ai arrondit, dcp j’avais 13ans ) #balancetontiktokeur pic.twitter.com/ZkMFit2zkS

Une autre internaute a même révélé qu’un tiktokeur dont elle était fan lui a soutiré de l’argent pour payer des déplacements. Dans une vidéo, elle explique que le jeune homme en question lui a demandé de payer son trajet en Uber alors qu'il était en voyage à Amsterdam avec son agence.

Dépensé +300€, m’être déplacé à chaque fois pour le voir, pour qu’il ne me calcule pas, utilisé ma carte, très très décevant ce Diego #Balancetontiktokeur pic.twitter.com/xU3dQgslV0

D’autres ont dénoncé les remarques sexistes, en privé comme en public, de certains utilisateurs, à l’image du tiktokeur ci-dessous, qui a répondu au commentaire d'une abonnée qui se demandait pourquoi les serviettes hygiéniques sont payantes en déclarant : «On (les hommes, ndlr) achète bien des capotes quand on vous soulève», avant d’ajouter que contrairement aux hommes, les femmes ont «l’occasion de trouver un travail en passant sous le bureau».

Ça me désespère vraiment limite sa me fait du mal. Pouvoir penser comme ça et être un connard a ce point la. #Balancetontiktokeur pic.twitter.com/Xiu0YRTF9p

— bonjour et tout et tout (@lilbeel0l) June 17, 2020