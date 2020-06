Twitter : et voici les tweets vocaux

Après avoir bâti sa réputation autour de messages de 140 caractères maximum (280 désormais), Twitter propose désormais des tweets vocaux de…140 secondes maximum.

Pour l'heure en test auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette nouvelle fonctionnalité vise à surfer sur la vague des courts messages vocaux échangés qu font fureur sur les plates-formes comme Messenger, WhatsApp ou Snapchat, notamment.

Après avoir mis à jour son appareil vers la version iOS 13.5, un nouveau bouton virtuel en forme d'égaliseur audio est donc disponible sur l'écran à côté de l'appareil photo. Il suffit d'appuyer dessus pour lancer l'enregistrement de son message vocal et de relâcher le bouton pour cesser la séquence, comme le détail la vidéo ci-dessous.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!





Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020