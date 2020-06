Apple : tout savoir sur iOS 14

Plus de 30 ans après sa première WWDC, Apple vient de lancer sa première conférence des développeurs entièrement en ligne. Un événement qui met en lumière toutes les nouvelles fonctionnalités de la prochaine mise à jour majeure : iOS 14.

Disponible dès à présent pour les développeurs, le nouveau système d'Apple sera accessible en bêta pour le grand public le mois prochain et dans sa version définitive durant l'automne prochain.

UN nouvel accueil personnalisable

Si les mobiles sous Android profitent déjà de plusieurs paramètres permettant de modifier à volonté l'allure de l'interface d'accueil ou la disposition de divers informations (Météo, horloge, agencement des applis...), Apple propose désormais d'en faire autant.

C'est ici le plus gros changement proposé par iOS 14 qui va permettre de paramétrer son écran d'accueil à sa guise. Des widgets personnalisés sont ainsi accessibles et pourront être épinglés sur différentes pages, afin d'être consultables d'un coup d'œil. Par exemple, il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'appli Météo pour voir le temps des journées à venir, puisque le widget dédié permet d'afficher en permanence la météo à venir dans les prochaines heures ou les prochains jours.

Des miniatures vidéo toujours à l'écran

Apple a également dévoilé la fonction «picture in picture» (image dans l'image). Il est ainsi possible de poursuivre le visionnage d'une vidéo même en allant répondre à un message sur son iPhone. La vidéo passe alors en mode miniature et en surimpression. L'idée est de permettre de ne pas couper le visionnage d'une série, par exemple, tout en accédant à une autre appli.

Plus besoin de télécharger une appli pour la tester

C'est l'une des promesses d'Apple depuis quelques années. Avec iOS 14, la firme à la pomme introduit Apps Clips. Un système permettant d'essayer une application sans qu'il ne soit besoin de la télécharger. Surtout, cet outil ouvre la voie à différentes fonctions. Apple explique ainsi qu'une entreprise peut proposer un service à partir d'un simple QR Code : il suffit de scanner celui-ci pour accéder à une app éphémère pour réserver une place de parking ou un scooter, par exemple.

des Messages plus simples ?

L'appli Message évolue aussi. Il sera possible d'épingler certaines conversations pour les garder en tête de ses fils de conversation. L'idée étant de prioriser certains échanges pour y accéder plus facilement.

un traducteur de poche en 11 langues

Si Google Traduction est déjà embarqué sur certains smartphones, comme le Pixel 4, Apple met à contribution Siri sur ses iPhone et iPad avec Translate. Il est ainsi possible d'enregistrer vocalement une phrase en français pour la voir automatiquement traduite en espagnol ou en anglais par exemple. Pratique pour voyager. Surtout, l'appli pourra être utilisée hors ligne, afin d'éviter les surcoûts liés aux communications à l'étranger.

