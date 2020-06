Cinq jeux Switch pour l’été 2020

Que l'on parte en montagne ou à la plage, la Switch s'affiche comme le compagnon idéal des gamers en vadrouille cet été. Voici notre sélection maison de cinq jeux qui marqueront juillettistes et aoûtiens.

Paper Mario : The Origami King

Disponible le 17 juillet sur Switch, Paper Mario : The Origami King n'est pas encore passé entre nos mains. Toutefois, le nouveau titre de Nintendo présente tous les «symptômes» du jeu de l'été. On y retrouve donc le petit père Mario en mode 2D dans un monde en relief, où plier du papier et du carton semble être le passe-temps favori des habitants de ce pays. Et si tout le monde aime ici passer ses journées à se plier en deux en racontant une bonne blague, les choses dégénèrent le jour où l'autoproclamé roi Olly décide de venir jouer les trouble-fêtes en s'asseyant sur le trône de la princesse Peach. Mario va alors devoir se plier en quatre pour retrouver une vie normale. Pluie d'énigmes et combats à la fois amusants et stratégiques devraient permettre de passer du bon temps.

51 worldwide games

Ok on a parlé d'un top 5 des meilleurs jeux de l'été sur Switch et celui-ci propose 51 jeux ?! Non, nous ne trichons pas, car il s'agit bien de 51 jeux classiques réunis sur une seule et même cartouche. Alors que demander de plus, si ce n'est que 51 Worldwide Games est sans doute un achat incontournable pour qui voyage en famille. Du jeu de dames au Quatre en Ligne (alias Puissance 4 chez Hasbro), en passant par le blackjack, le yam's, les petits-chevaux, les échecs, le backgammon, le air-hockey ou encore les dominos, on retrouve les grands classiques sans s'encombrer de pions, ni de cartes. L'écran tactile de la Switch est ici mis à contribution et celui-ci permet même de jouer à plusieurs sur un même écran. Un jeu indémodable.

Xenoblade chronicles : Definitive Edition

Vous partez en vacances longtemps ou vous êtes bloqué chez mamie avec du temps à revendre ? Pas de problème, voici le jeu qui vous tiendra en haleine tout au long de l'été. Après avoir fait les beaux jours de la Wii puis de la New 3DS, Xenoblade Chronicles est de retour dans une version définitive sur Switch. Un chef d'œuvre qui a su marquer les jeux de rôle japonais de son empreinte. Xenoblade Chronicles offre une odyssée passionnante de bout en bout et ce sur une centaine d’heures, avec de multiples rebondissements et des combats haletants. Son originalité réside dans son scénario tragique et son vaste monde imaginaire. Dès les premières secondes, on se retrouve propulsé au cœur d’un duel qui sépare deux titans, Bionis et Mékonis, dont le gigantisme dépasse la taille d’une planète... Dans cette histoire dépassant l’entendement, on fait la connaissance de Shulk et de son épée légendaire, appelée Monado, lui permettant de voir l’avenir et de le changer. Portée par des graphismes en HD et une légère refonte graphique, Xenoblade Chronicles reste un incontournable pour tous les amateurs de J-RPG et d'aventure en général.

Skelattack

Et si pour une fois, c'étaient les morts qui devaient se défendre des vivants ? Avec Skelattack, Konami édite un titre qui devrait séduire les amateurs de jeux de plates-formes en 2D. On y dirige Skully, un squelette amnésique, qui devra faire équipe avec une dôle de chauve-souris pour défendre la Flamme Bleue, un artefact magique convoité par les humains. Sur un scénario très simple, Skelattack offre une aventure qui mêle action et réflexion, mais aussi beaucoup d'humour. Un titre sans prétention, mais qui a le mérite de s'adresser à toutes les générations de joueurs.

Burnout Paradise Remastered

Des voitures de course, des cascades, des accidents, de la taule froissée, des voitures de course, des cascades, des accidents, de la taule froissée... Un concept répétitif qui n'est pas sans rappeler The Fast & The Furious au cinéma et pourtant c'est sur console que ça se passe. Burnout Paradise, qui était sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360, était alors considéré comme l'un des meilleurs jeux de course typés arcade.

Un titre qui n'a pas pris une ride et qui s'offre ici une version remastérisée pour l'occasion. On enchaîne donc les compétitions pied au planché et on en redemande volontier, d'autant que le genre n'est pas vraiment représenté sur Switch. Un bon moyen de jouer les kékés à haute vitesse, mais en toute sécurité.

