LinkedIn lance ses stories

Déjà très populaires sur Instagram, Snapchat et Facebook, les stories font leur apparition sur LinkedIn. Le réseau social spécialisé dans la sphère de l'emploi opère une petite révolution pour se rendre toujours plus attractif et gagner en empathie.

Les utilisateurs peuvent ainsi partager des photos, mais aussi des vidéos de 20 secondes maximum, agrémentées d'autocollants en tous genres. Comme sur Instagram, celles-ci sont par définition des contenus éphémères qui restent visibles durant 24 heures.

Un petit bouton «+» a été créé dans l'interface du résau social et apparait en haut à gauche de l'écran de votre smartphone sous votre photo de profil contenue dans un petit cercle. Il suffit d'appuyer dessus et de se laisser guider. Une expérience que les utilisateurs de Snapchat et Instagram connaissent désormais très bien.

Séduire aussi les entreprises

Une fois en ligne, les stories LinkedIn se partagent automatiquement entre les membres d'un même réseau. Ces derniers peuvent d'ailleurs partager avec leur propre réseau, mais l'utilisateur du contenu initial garde la main et peut décider de ne pas autoriser le partage vers d'autres utilisateurs, précise-t-on.

Pour LinkedIn, il s'agit de rendre l'application plus attractive, notamment pour les entreprises qui souhaitent communiquer sur le réseau. «Plus visuelles et dynamiques, les Stories permettent aux entreprises de rester connectées à leur audience et aux équipes marketing de communiquer de manière plus créative», explique Ioana Erhan, directrice de LinkedIn Marketing Solutions en France, sur le blog officiel de LinkedIn.

