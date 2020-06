TEST PC Engine Mini : la console rétro qui touche les gamers au cœur

Repoussée en raison de la crise sanitaire, l'arrivée de la PC Engine Mini est enfin d'actualité. Une petite console, lancée par Konami, qui entend réveiller la nostalgie des plus vieux joueurs, mais surtout révéler ses trésors auprès des jeunes gamers les plus curieux.

Commercialisée au tarif de 109,90 euros sur Amazon (seul revendeur officiel de la machine), cette machine s'inscrit dans la droite ligne des NES, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo estampillé sur «label» Mini et de la PlayStation Classic. Nous avons donc testé la PC Engine Core GrafX Mini, de son nom exact en Europe, et exploré sa ludothèque, qui réunit un total de 57 titres (certains en doublons japonais-anglais) dont plusieurs dizaines de chefs-d'œuvre.

Premier constat, lors du déballage de la boîte entièrement calquée sur la version d'origine, la PC Engine Mini est à peine plus petite que son aînée, dont les premières versions (de couleur blanche) ont été éditées dès 1987 au pays du Soleil-Levant. Il faut dire, pour la petite histoire, que la console éditée par NEC et Hudson Soft à l'époque, était déjà la plus petite machine du genre, comme le montre la photo ci-dessous, avec l'originale à gauche.

On retrouve donc une console très proche de l'originale, mais il ne faut pas s'y tromper, le port cartouche hu-card est plus petit et surtout condamné. Il n'est donc pas possible d'y glisser ses anciens jeux. En lieu et place, la PCE Mini s'appuie sur un port HDMI et un port secteur USB-C, les deux pouvant être reliés aux TV actuelles, il n'est nul besoin d'acheter un adaptateur secteur pour la faire fonctionner. En outre, la PCE Mini hérite de deux ports manettes. On peut regretter d'ailleurs le fait qu'un seul pad soit fourni avec la console, contrairement à la Mega Drive Mini par exemple qui permet de jouer à deux directement. Un regret d'autant plus rageant qu'il est à l'heure actuel difficile, voir impossible de se procurer un 2e pad dans le commerce et encore moins un multitap pour jouer à quatre aux jeux Bomberman, par exemple. On espère donc que Konami pourra régler ce problème d'approvisionnement dans les mois à venir. D'autant que sa petite console le vaut bien.

Côté finitions toutefois, rien à redire. La console utilise le même type de plastique que l'originale et s'affiche comme une console mini robuste et soignée. Idem pour la manette fournie avec la machine. Au chapitre des doléances, on pourra reprocher à la croix mulidirectionnelle d'être trop rigide par rapport à celle d'une manette originale. Les premiers déplacements de vaisseaux dans les shoot them up présents souffrent d'ailleurs de cette rigidité et il faudra donc un léger temps d'adaptation. Gageons aussi qu'avec le temps, cette croix s'assouplisse.

Côté ludothèque, il faut bien reconnaître qu'il s'agit de l'une des meilleures sur console mini. Pourquoi ? Parce que sur les 57 titres présents, la PCE Mini témoigne d'une grande diversité. Plates-formes, RPG, action, shoot them up (la grande force de la console)... Tous témoignent de l'incroyable variété de gameplay des jeux de cette époque. Du joyeux trublion PC Kid 2 à très fun Bomberman 94, en passant par Super Star Solider, Soldier Blade, Gradius, Neutopia II (en anglais), Cadash ou encore le sublime Ninja Spirit, on ne compte ici que des titres très bons, voire excellents.

Trois consoles en une

Surtout, Konami ne s'est pas contenté de piocher dans la ludothèque de la console. L'éditeur a aussi ajouter les titres les plus classes du lecteur de Super CD Rom2. Un choix intéressant car, pour rappel, la PCE était la première console au monde à proposer des jeux au format CD Rom dès 1988 grâce à l'ajout d'un lecteur ad-hoc. On y découvre donc Dracula X (alias Castlevania Rondo of Blood), Lords of Thunder, Spriggan I et Spriggan Mk II ou encore le sublime Sapphire, que des jeux cultes qui encore aujourd'hui restent captivants. En outre, l'éphémère Super GrafX, censée contrer la Super Nintendo mais qui ne connue que cinq titres, est elle aussi présente avec deux merveilles : Ghouls'n Ghosts et Aldynes.

Au chapitre des jeux manquants, on regrettera l'absence de Legend of Hero Tonma, Final Match Tennis, Down Load ou encore l'emblématique Gunhed, mais des problèmes de droits ont sans doute rendu les choses compliquées pour Konami qui offre ici une très belle sélection qui promet des centaines d'heures de plaisir. Côté interface, la machine fait d'ailleurs bien les choses et même mieux que les autres consoles mini. On trouve ainsi un menu reprenant l'ensemble des jaquette d'antan. Les jeux se lancent alors avec une petite animation insérant la cartouche dans la console avec le même bruit que sur la console originale. De même pour les jeux CD dont le son du boot du lecteur rappellera de vieux souvenirs aux retrogamers. Il est d'ailleurs possible de basculer entre deux interfaces, l'une étant aux couleurs de la PC Engine et des 32 jeux japonais présents, l'autre sous le drapeau américain de la TurboGrafX (nom donné à la console au pays de l'oncle Sam) et ses 25 titres dans la langue de Shakespeare. Enfin, on peut paramétrer l'affichage des pixels, avec une version simulant un écran CRT (cathodique) en appuyant sur le bouton Run. Petite originalité, il est même possible d'afficher les jeux avec un écran PC Engine GT, la fameuse console portable de l'époque qui permettait de faire tourner les jeux de la console de salon.

L'émulation reste donc ici d'une grande qualité avec un soin tout particulier apporté à cette petite machine. La PC Engine Mini conclut d'ailleurs de belle manière la commercialisation des consoles de salon version mini, pour qui souhaite s'offrir un voyage à peu de frais au cœur des consoles des années 1980-1990, mais aussi pour les collectionneurs qui veulent éviter d'abîmer leurs jeux originaux. Un petit plaisir qui a également le mérite d'apporter officiellement en France cette console si mal distribuée à l'époque. Un choix du cœur.

PC Engine Core GrafX Mini, Konami, 109, 90 euros (uniquement sur Amazon).

