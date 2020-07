Youtube évolue pour diffuser toujours plus de publicités

Si les utilisateurs n'apprécieront pas forcément, les créateurs salueront certainement l'initiative. YouTube va désormais autoriser les publicités «mid-roll» (qui apparaissent au milieu du visionnage) pour toutes les vidéos d'au moins huit minutes.

Jusqu'à présent, seules les vidéos supérieures à dix minutes pouvaient prétendre à ce bénéfice non négligeable. Cela se ressentait d'ailleurs dans les contenus des vidéastes, qui n'hésitaient pas à étirer leurs vidéos pour dépasser le fameux timing, et s'assurer ce revenu supplémentaire. La nouvelle mesure leur permettra donc un peu plus de flexibilité.

Pour ceux qui estiment cependant que la publicité supplémentaire pose problème pour une raison ou pour une autre, ils pourront simplement demander à se désinscrire de la nouvelle politique sur YouTube Studio.

Répondre à la crise

Cependant, il y a fort à parier que l'entreprise appartenant à Google ait pris cette décision uniquement pour le confort financier de ses influenceurs. Si la plate-forme est très en forme économiquement depuis des années, il n'est pas exclu que ses comptes soient également victimes de la crise du Covid-19.

La période n'a pas ralenti le nombre de vues sur les vidéos (c'est plutôt l'inverse si l'on en croit certains créateurs), mais l'investissement publicitaire des entreprises a drastiquement chuté. Dans ce contexte, la décision d'abaisser le nombre de minutes pour favoriser les publicités peut leur permettre d'engranger plus de bénéfices par la même occasion.

