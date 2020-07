Test du téléviseur Sony A8 OLED 4K : notre avis

Design élégant, discret, et excellence technique, le tout dernier téléviseur OLED de Sony voit les choses en grand.

Dans les faits, l'entreprise japonaise arrive avec une toute nouvelle gamme, baptisée série A8. Elle est, comme souvent, disponible dans les deux diagonales stars du moment, soit un modèle 55 pouces (KD55A8) et un autre 65 pouces (KD65A8).

La série A8, comme son nom ne l'indique pas, remplace la gamme AG8 de 2019, avec quelques évolutions notables, et elle se situe juste un cran en dessous de la gamme AG9, qui reste au catalogue.

Nous avons eu l'occasion de tester ce téléviseur en conditions réelles pendant plusieurs semaines et certaines caractéristiques nous ont marqués. En premier lieu, la qualité des matériaux utilisés. Contrairement à certains concurrents, Sony ne lésine pas, avec du métal où il faut, des plastiques de qualité, une dalle lourde et une connectique résistante.

Un téléviseur séduisant et performant

La constructeur japonais confirme aussi avec cette nouvelle série qu'il reste dans le rang, avec un design élégant mais sage, loin de l'incroyable modèle OLED KD65A1 de 2017, au design fou et surtout au poids démesuré. Certains regretteront cette absence de prise de risque, mais elle était prévisible.

A l'usage, la série A8 ne déçoit en revanche jamais. Elle reste une Android TV classique par bien des aspects, capable d'afficher une image 4K et compatible HDR, mais elle se démarque avec son processeur X1 Ultimate. Ce petit génie, qui équipe aussi la gamme premium de la marque, ne manque pas de souffle. La qualité de son upscaling est à souligner, tout comme sa gestion de la fluidité de l'image et le traitement des sources Ultra-HD, qui fait la réputation de Sony depuis des années.

Une partie sonore de haut niveau

Pour le jeu vidéo, la série A8 nous a également donné satisfaction. Ok, le temps de réponse peut être légèrement amélioré, mais les tout derniers jeux sont superbement mis en valeur, grâce au contraste infini de la technologie OLED. Reste à savoir si elle sera le compagnon idéal pour les consoles next gen qui doivent arriver en fin d'année (Playstation 5 et XBox Series X), et qui seront encore plus exigeantes, notamment en terme de Frame Rate. La concurrence, LG en tête, n'en finit d'ailleurs plus d'annoncer des modèles (la série CX) spécialement adaptés au gaming et totalement équipés en prises HDMI 2.1.

En attendant des éclaircissements en fin d'année, la partie sonore du téléviseur Sony est elle aussi excellente. La série A8 propose d'ailleurs une innovation assez bluffante appelée Acoustic Surface Audio+.

"Concrètement, c'est l'écran lui-même qui propage le son et qui agit comme une enceinte centrale. Les voix sortent vraiment de l'écran", comme nous a expliqué Patrick Moncet, Chef de Produit TV chez Sony. Les amateurs de gros son ne vont pas abandonner leur configuration 7.2 pour autant, mais le téléviseur A8 a clairement des armes à faire valoir.

Reste la question épineuse du prix. A plus de 2.000 euros pour le modèle 55 pouces et plus de 3.000 le 65 pouces, la gamme A8 est proposée à un tarif élevé, alors que l'OLED est censé se démocratiser peu à peu. Pour en faire un vrai succès populaire, il faudra encore attendre. L'arrivée de nouveaux acteurs, comme Xiaomi qui vient d'officialiser son premier téléviseur OLED, pourrait aussi bouleverser la donne.

TV série A8, Sony, disponible en 55 pouces (2.199 euros) et 65 pouces (3.199 euros)