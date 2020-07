Une appli qui permet de copier-coller des objets du monde réel dans Photoshop

Une application d'ores et déjà disponible permet d'intégrer des objets provenant de la réalité dans des créations sur le logiciel de retouche Photoshop.

Créée par le Français Cyril Diagne, l'application en question se prénomme AR Copy Paste, indique SiecleDigital. Présentée à la fin du mois de juin, celle-ci permet de prendre en photo des objets du quotidien et de leur donner vie en réalité augmentée, grâce notamment au machine learning, une technologie d'intelligence artificielle.

L'application, accessible à tous, est à ce jour uniquement disponible sous Android et iOS et en version bêta. Afin d'obtenir un accès, il faut donc remplir un formulaire. De plus, AR Copy Paste ne fonctionne pour le moment qu'avec les outils Adobe, mais son objectif est de copier facilement des objets de la réalité et de les coller dans des documents numériques.

Concrètement, il suffirait de prendre une photo d'un objet, puis l'application se chargerait de la détourer et de la transférer dans Photoshop, comme en témoigne la vidéo publiée sur SiecleDigital.

D'après le créateur de l'application, il faut environ 2,5 secondes pour copier un objet et 4 secondes pour le coller. Et ces chiffres pourraient encore être améliorés.

