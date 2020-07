SOLDES jeux vidéo : 4 conseils pour faire de bonnes affaires cet été

Et si les soldes étaient synonymes d'excellentes affaires cet été pour les gamers ? Si les opérations de promotion sont assez régulières sur les magasins en ligne (Steam, Epic Games Store, GOG, PSN, eShop Switch et Xbox Games Store), l'année 2020 reste particulière pour les éditeurs qui n'ont pas pu s'appuyer sur les réseaux de ventes physiques traditionnels.

Alors que pointent les consoles de nouvelle génération que sont la PS5 et la Xbox Series X (attendues pour l'automne), cette année de transition s'annonce riche en bonnes affaires. Voici les conseils à suivre dès le 15 juillet et jusqu'au 11 août.

de meilleures affaires dans les magasins ?

En raison de la crise sanitaire, les magasins de jeux vidéo sont dans une situation difficile. « C'est sans doute cette année qu'il faut soutenir les boutiques qui auront d'importants stocks à écouler. Les soldes les autorisent à sacrifier leur marge et les vendeurs voudront rattraper le retard accusé ces derniers mois. Il y a donc fort à parier que l'on pourra y trouver des rabais intéressants. Un conseil à suivre d'autant plus que l'e-commerce et les ventes dématérialisées n'ont pas vraiment souffert cette année», analyse Romain Gavache, directeur général france du comparateur de prix LeDénicheur.

réfléchir à son budget

Quelques jours avant l'ouverture des soldes «prenez soin de réfléchir au budget que vous souhaitez y consacrer, poursuit Romain Gavache. De combien d'argent disposez-vous ? Quels sont vos besoins ? Dans quelle catégorie souhaitez-vous investir ? Et demandez-vous surtout : combien suis-je prêt à dépenser pour chaque produit dont j'ai besoin ?» Le problème étant de se retrouver rapidement à sec pour la suite des événements.

Etudier les prix avant les soldes

Ce n'est un secret pour personne et pas seulement réservé au secteur des jeux vidéo, le réétiquettage et la mise en avant de promotions monstres est parfois mensonger. Consulter donc les prix des objets qui vous intéresse qelques jours avant les rabais. Ceux-ci sont parfois délibérément exagérés pour faire croire à des promotions folles.

Anticiper la volatilité d'une promotion

Pour marquer le coup cette année et assurer un démarrage solide des soldes, «on pourrait assister à des promos agressives sur des stocks potentiellement limités ou alors sur des produits précis identifiés par les revendeurs en amont (en se référant aux listes de souhaits). Si le tarif promo semble bon et raisonnable, mieux vaut ne pas trop attendre», explique Romain Gavache.

Ce dernier rappelle aussi que sur d'autres affaires, il ne faut pas se précipiter. Les soldes durent quatre semaines et il est probable de faire de meilleures affaires vers la fin. Toutefois, être présent dès le début reste important : «Les marchands veulent capitaliser sur le temps fort en début de soldes et ne pas pousser les acheteurs à trop attendre. Donc un gros démarrage en perspective, peut-être encore plus cette année», ajoute-t-il.

