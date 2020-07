Ghost of Tsushima : la poésie au cœur d'un jeu envoûtant malgré ses défauts

Au Japon, on dit que le vent colporte des légendes contées par les esprits. C’est d’ailleurs cet élément qui sert de messager à notre histoire. Celle de Jin Sakai, fin bretteur et héros de Ghost of Tsushima, dernière grande exclusivité Sony de l’ère PS4 disponible ce 17 juillet.

Isolé sur l’île de Tsushima qui sert de cadre à ce nouveau monde ouvert, Jin Sakai, samurai de son état, voit les terres de sa famille tomber entre les mains des terribles guerriers mongoles, envoyés par l'impitoyable Kubilaï Kahn pour conquérir le pays du soleil-levant.

Nous sommes en 1274 et les féroces soldats du commandant Khotun Khan débarquent, rasant villages et pillant richesses sur leur passage. C'est lors d'une grande bataille, savamment préparée par le Khan, que Jin Sakai et son clan subissent une lourde défaite. Laissé pour mort, notre samouraï ne devra son salut qu'à une femme déterminée qui lui montrera une autre voie pour mener à bien sa vengeance.

Basé sur la véritable histoire des invasions mongoles sur l'archipel nippon, Ghost of Tsushima est avant tout un jeu d'aventure romancé, à la manière d'un Red Dead Redemption ou d'un Assassin's Creed. C'est donc dans des contrées sauvages du Japon médiéval que Jin enfourchera lui aussi son cheval pour mener sa propre guerrilla.

Un terme militaire qui définit au mieux tout le travail de sabotage, d'embuscades et de harcèlement que le joueur devra mener. Et si Jin affirme, dès le début, vouloir mener bataille en suivant ses bons principes du code d'honneur du samouraï, les forces ennemies l'obligeront rapidement à adopter des techniques plus fourbes : celles basées sur le ninjutsu. Le joueur évoluera ainsi sabre au clair pour défaire ses opposants, les provoquera en duel, mais pourra également agir dans l'ombre pour mettre à mort sournoisement les mongoles, tel un ninja furtif.

Des défauts à souligner

Si les combats s'affichent comme magnifiques et plutôt jouissifs, ceux-ci restent toutefois le point faible de GoT. Un titre remplit de bonnes intentions, mais qui -à force de piocher des idées à droite à gauche pour divertir le joueur- finit par oublier de présenter des ennemis variés pour pimenter le challenge. Chose que Sekiro : Shadows Die Twice réussissait à merveille. Seuls les chefs et les soldats les plus puissants nous font ressentir une forme de vulnérabilité, au gré de duels souvent intenses.

Pour le reste, la plupart des soldats croisés sur notre route se révèle assez facile à maîtriser et les combats se montrent brefs et souvent répétitifs, tout comme certaines missions qui laissent un goût de déjà-vu. Un point dommageable, d'autant que le sutdio Sucker Punch (InFamous, Sly Cooper) n'a pas lésiner sur les moyens pour proposer un gameplay qui se renouvelle fréquemment. La voix du ninja reste d'ailleurs intéressante à prendre en main et apporte une dimension verticale au jeu pour s'infiltrer derrière les lignes ennemies avec un grappin, bien utile.

La voix du sabre ne passe pas toujours par le sang

Les qualités de Ghost of Tsushima sont finalement à chercher ailleurs et d'abord dans la beauté de ce titre qui, à l'instar de Red Dead Redemption 2 ou du récent The Last of Us Part II, pousse la PS4 dans ses derniers retranchements. Car le monde ouvert de GoT nous emmène dans un Japon médiéval sublimé. Celui-là même que l'on découvre dans le chanbara.

Ces fameux films de sabre, popularisés notamment par Akira Kurosawa et ses Sept Samouraïs (1954), qui donna toutes ses lettres de noblesses à ce genre cinématographique qui influença les westerns et même Star Wars. Il convient d'ailleurs de choisir de faire l'aventure en VOST Japonaise pour en apprécier les subtilités -un mode filtre vidéo noir et blanc optionnel permettant aussi de rappeler les films d'époque-.

«Abandonner son corps, mais pas son honneur»

Miyamoto Musahi, Le Traité des Cinq Roues

Et si RDR2 rendait hommage aux western, GoT entend faire de même avec le chanbara. On y retrouve ainsi toute la puissance visuelle de combats au katana des ronins et la poésie des déplacements légers des ninjas. Surtout, le grand soin apporté aux paysages sublime ce voyage aux confins de l'Orient. Ici un héron s'ébroue dans le levé de soleil au bord d'un lac aux eaux calmes, là un daim s'échappe avec grâce dans un bois, tandis qu'une forêt laisse le vent lui voler les feuilles d'or de ses arbres.

Certains moments de Ghost of Tsushima donnent à admirer une beauté éphémère, un instant suspendu qui inspire à notre héros des haiku, ces courts poèmes, qui lui permettent de s'élever spirituellement et de gagner en puissance. Parfois, de petits renards nous guident vers un autel pour remettre notre destin aux divinités. Des idées bienvenues qui écartent le joueur de sa lutte sanguinaire pour mieux lui indiquer le chemin : une voie plus philosophique. Un destin que le joueur doit chercher lui-même, à la manière de celui décrit par le célèbre Miyamoto Musashi (1584-1645) dans son Traité des Cinq Roues : «Abandonner son corps, mais pas son honneur». Une devise qui définit au mieux la voie de Jin Sakai.

Ghost of Tsushima, Sony, sur PS4, le 17 juillet.