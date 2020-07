Piratage de comptes de personnalités sur Twitter : ce que l'on sait

Que s'est-il passé chez Twitter le 15 juillet ? Des dizaines de comptes de personnalités influentes ont été piratés, ce qui a causé une vraie pagaille sur le réseau social pendant plusieurs heures.

Qui a été touché ?

De Barack Obama en passant par Elon Musk, Joe Biden et même des entreprises comme Apple, beaucoup de comptes très influents ont publié des messages demandant aux utilisateurs du réseau d'envoyer des bitcoins à une adresse. «Je double tous les paiements envoyés», pouvait-on notamment lire sur le post d'Elon Musk. Plus d'une dizaine de comptes a été la cible de cette attaque de grande ampleur, inédite sur Twitter.

Énorme piratage des comptes Twitter de personnalités aux Etats-Unis. Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Kanye West... ont tweeté, à leur insu, des arnaques bitcoin. pic.twitter.com/97d1gjSTPR — Elisabeth Guédel (@EGuedel) July 15, 2020

Comment à réagi Twitter ?

En premier lieu, le réseau social a tout bonnement empêché tous les comptes certifiés de poster quoi que ce soit. Une manière d'éviter une récidive des responsables sur certaines autres personnalités qui n'avait pas encore posté le message d'arnaque. De là à conclure que la faille de sécurité provenait justement de ces comptes particuliers, dont l'auteur est toujours vérifié par Twitter ? Potentiellement, mais rien ne permet encore de l'affirmer.

Une enquête a été ouverte par l'entreprise, qui tente aujourd'hui de découvrir qui a réalisé l'attaque, d'où provenait la faille et comment y remédier rapidement. «Dure journée pour nous à Twitter», a posté laconiquement Jack Dorsey, patron du réseau social.

Qui est à l'origine de l'attaque ?

Il est aujourd'hui trop tôt pour savoir qui se cache derrière l'attaque contre ces comptes Twitter. Cependant, des premières rumeurs et pistes ont déjà fait leur apparition dans les médias. Les arnaqueurs seraient en effet passé par un outil interne à l'entreprise, uniquement utilisé par les gens qui y travaillent. Le magazine Vice expliquait en citant des sources anonymes et des captures d'écran qu'un employé de Twitter aurait été rémunéré pour aider les pirates dans leur attaque. Cela n'a cependant pas encore été confirmé du côté de l'entreprise. Ce ne serait pas la première fois que des salariés se retournent contre Twitter, comme lorsque le compte de Donald Trump avait été supprimé pendant quelques minutes par l'un d'entre eux en 2017.

Quelles conséquences ?

L'attaque n'a pas fait qu'handicaper le réseau social pendant une courte période. Selon blockchain.com, qui est spécialisé dans le traçage des transactions en cryptomonnaie, environ 116.000 dollars en bitcoin ont été envoyé à l'une des adresses mise en avant par les tweets pirarés. Le butin est donc très important.

Pour Twitter, c'est avant tout en bourse que le coup dur s'est fait ressentir. Ce 16 juillet, le cours de son action s'est écroulé de 4% dès l'ouverture du marché à Wall Street. La confiance envers le réseau sera certainement mise en cause assez rapidement par les utilisateurs, ce qui peut rapidement créer des retombées politiques. Un journaliste de NBC, Ben Collins, a ainsi posté ce message sur son compte : «imaginez si cela était intervenu la veille d'une élection et que le but n'était pas de remplir un portefeuille de bitcoin». De quoi imaginer une enquête fédérale assez rapidement aux Etats-Unis ?