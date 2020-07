Que retenir du XBox games Showcase ?

La date du 23 juillet était cochée dans le calendrier par les fans. Les studios XBox et quelques éditeurs tiers ont dévoilé aujourd'hui leurs jeux à venir, notamment pour la fin d'année. Parmi eux, des titres phares, et d'autres plus… surprenants.

L'événement était aussi l'occasion, pour Microsoft, d'appuyer sur les spécificités (La généralisation du Game Pass et le Smart delivery, notamment) de sa future console, la XBox Series X, prévue pour la fin de l'année, et qui devra affronter la Playstation 5 pour les fêtes de Noël. Le bilan de cette heure d'annonces : des titres forts, oui, mais en l'état pas de «game changer» qui pourrait bouleverser l'industrie.

HALO INFINITE

Pas de surprise, pour mettre l'ambiance, c'est Halo Infinite qui s'est dévoilé le premier. Le sixième titre de la saga était extrêmement attendu, mais il n'a pas explosé nos rétines.

Become the Master Chief and save humanity in the most expansive Halo campaign ever made. #HaloInfinite





— Halo (@Halo) July 23, 2020

Malgré un nouveau moteur graphique, on reste sur un FPS dans une ambiance SF (désolé, les afficionados) des plus classiques. En revanche, le développeur, 343 industries, promet une campagne d'une ampleur inégalée. Wait and see, donc.

FORZA MOTORSPORT

While still in early development, we couldn’t keep this all to ourselves. Here is a sneak-peek of Forza Motorsport. Ray tracing is coming to ForzaTech, creating a more immersive experience than ever before. pic.twitter.com/5mk2gl0e6d — Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) July 23, 2020

Autre ambiance avec Forza Motorsport. Pas de numéro associé pour le moment à ce nouvel épisode (ce serait le 8, normalement), mais c'est vraiment très très beau. Sans réelle surprise non plus.

S.T.A.L.K.E.R 2

Trailer très séduisant pour le FPS apocalyptique. Présenté en première mondiale, il fera aussi partie du line up de la XBox Series X, auquel les abonnés Game Pass pourront accéder dès le jour du lancement. Et ça, c'est une excellente nouvelle.

EVERWILD

La poésie était également au rendez-vous ce soir. Rare Studios est de retour avec Everwild, deux ans après Sea of Thieves.

"Our world has a rhythm. We all sense it, but only a few truly feel it."





Take a fresh glimpse at some of the natural and magical elements that await in Everwild, a new world in creation at @RareLtd. pic.twitter.com/LJrjDbI1Xi — Rare Ltd. (@RareLtd) July 23, 2020

Un univers très prometteur, proche de celui de Zelda, avec une touche d'Hayao Miyazaki.

TELL ME WHY

Les Français de Dontnod étaient également de la partie. Encore une fois, leur nouveau jeu, Tell me Why, sera centré sur les émotions. Techniquement, pas d'évolution majeure, en revanche.

avowed

Avowed



Obsidian Entertainment's next epic, first-person RPG set in the fantasy world of Eora. pic.twitter.com/htN8dMlKQ1 — Obsidian (@Obsidian) July 23, 2020

Jolie vanne sur la sortie de Cyberpunk 2077 pour les développeurs de Grounded. Mais le petit jeu de survie a été vite éclipsé par l'autre annonce du studio Obsidian : Avowed. Un RPG dans un univers médiéval visuellement très prometteur, qui devrait faire parler de lui sur XBox Series X.

AS DUSK FALLS

J'aime beaucoup la direction artistique de As Dusk Falls. Pas de date de sortie, mais ce sera sur Xbox Series X et PC. #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/8i2rl7dvkB — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) July 23, 2020

Le nouveau jeu d'Interior Night débarque avec un style étonnant, à mi-chemin entre le film et l'univers des comics. Graphiquement, c'est superbe, même si l'ensemble a l'air un peu figé.

HELLBLADE 2

Déception : le nouveau titre de Ninja Theory ne s'est pas beaucoup dévoilé. Des images de repérages en Islande ont été montrées pendant la conférence, qui laissent augurer un jeu épique dans une ambiance mystique. C'est maigre.

THE MEDIUM

Assez beau, The Medium, développé par Bloober Team arrivera à la fin de l'année avec un concept intéressant, qui joue sur deux dimensions. On a hâte d'en savoir un peu plus sur ce jeu qui nous emmène à la découverte d'une station balnéaire abandonnée, où il faudra utiliser ses capacités psychiques pour s'en sortir.

Discover the unique dual reality of The Medium. Explore two realities at the same time, and experience the story from the perspectives of the physical world and the spirit world. Listen to Marianne's words in the new Dual Reality Trailer#TheMediumGame #PCgames #XboxSeriesX — The Medium Game (@TheMediumGame) July 23, 2020

FABLE

Une fin à la hauteur. Après une conférence intéressante mais sans réelle claque, l'annonce d'un nouvel épisode de Fable a réveillé tout le monde.

Développé par Playground Games pour Xbox Series X et PC Windows 10, le jeu intégrera le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Et que c'est bon de retrouver l'univers cette saga culte, à l'arrêt depuis dix ans !