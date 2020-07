Anonymous : Quelle est l’origine du masque ?

Mêlant le blanc et le noir, la moustache relevée dessinant un grand sourire et une barbiche à la royale, le célèbre masque arboré par les Anonymous puise ses origines dans l'Angleterre du XVIe siècle.

Le mouvement «hacktiviste», né au début des années 2000, se pare en effet d'un masque historiquement célèbre outre-manche, puisqu'il fait directement référence à Guy Fawkes (1570-1606).

L'homme était entré dans l'Histoire après avoir participé à la planification de la fameuse Conspiration des Poudres (1605) qui visait à assassiner le roi Jacques Ier d'Angleterre. Fervent catholique, Guy Fawkes s'était allié avec un groupe qui entendait renverser le monarque protestant. Le complot visait non seulement le roi, mais aussi sa famille, ses proches et les membres du Parlement qui devaient tous être réunis le 5 novembre 1605. Toutefois, le plan tourna court lorsqu'une lettre dénonça les intentions de Guy Fawkes d'utiliser la cave de la chambre des Lords pour y stocker plusieurs barils de poudre et la faire exploser au Palais de Westminster. La tentative d'attentat fût alors stoppée, juste avant qu'il ne puisse mettre le feu aux barils de poudre.

Quoi qu'il en soit, le complot de Guy Fawkes est encore aujourd'hui commémoré par certains Anglais, le 5 novembre de chaque année, lors de la Fawkes Night. Un événement qui voit ses participants se munir de ce fameux masque qui reprend grossièrement les traits de Guy Fawkes. Une nuit où plusieurs feux d'artifices résonnent à Londres et où le masque de Guy Fawkes est notamment brûlé.

Reste que pour les Anonymous, ce masque est aujourd'hui le symbole de celles et ceux qui cherchent à renverser le pouvoir. Raison pour laquelle, ils l'arborent notamment lors de manifestations.

Un masque ancré dans la culture populaire

D'autres éléments de la culture populaires ont contribué à l'image «anarchiste» ou «révolutionnaire» de ce masque. Ainsi, la bande-dessinée V pour Vendetta, d'Alan Moore (scénario) et David Lloyd (dessin), créée en 1982, imaginait la vengeance et le plan d'un homme pour renverser le pouvoir d'un Royaume-Uni tombé sous la coupe du fascisme. Le masque de Guy Fawkes servant de signe de ralliement aux anarchistes. Un chef d'œuvre de la BD adapté au cinéma en 2006.

Pour l'anecdote, la Conspiration des Poudres n'a pas échappé à George R. R. Martin. Grand amateur d'Histoire, il s'en inspira très largement pour le mettre à exécution dans Game of Thrones, avec l'explosion du Grand Septuaire de Baelor à l'aide de feux grégeois stockés dans les caves (Saison 6 épisode 10).