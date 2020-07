Les meilleurs jeux vidéo de 2020

Alors que juillet s'achève, la première partie de l'année n'a pas été avares en hits sur consoles et PC. Voici les meilleurs jeux à découvrir. Ce top sera mis à jour régulièrement tout au long de l'année.

The last of US Part II

Sept ans que les joueurs attendaient la suite des aventures d’Ellie et Joël. Autant dire que The Last of us Part II était sans doute LE jeu, avec Cyberpunk 2077, le plus attendu de l’année.

Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une mystérieuse épidémie qui transforme les humains en créatures sanguinaires, Ellie et Joël vivent en communauté dans une petite ville fortifiée, baptisée Jackson. Point de départ de cette aventure très écrite et très cinématographique à l’instar du premier opus. Tout comme The Walking Dead, ces espèces de morts-vivants ne sont que le prétexte à parler des hommes et des femmes, des relations entre les individus dans un monde dévasté.

«En surface, c’est une simple "histoire de vengeance" mais lorsque vous plongerez dans le jeu, des thèmes plus profonds émergeront, explique Neil Druckmann, le réalisateur du jeu. C’est une histoire de tribalisme, de la façon dont nous dénigrons et déshumanisons ceux de l’extérieur». Sur le mode du survival horror, Naughty Dog livre avec The Last of Us Part II, une aventure à la fois violente et humaniste dont on ressort à la fois sonné et fasciné. Si le jeu souffre de nombreux défauts (avec des phases d'action répétitives et se révèle poussif dans sa seconde partie), il reste à l'heure actuelle l'un des titres les plus forts et poignants du moment.

The Last of Us Part II, Sony, sur PS4.

Persona 5 : Royal

Considéré comme le meilleur J-RPG (jeu de rôle japonais) des années 2010, Persona 5 entend rester sur son trône en s'offrant un retour avec une version augmentée estampillée : «Royal». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ajout n'est pas exagéré. Plus riche en contenu, textes entièrement traduits dans la langue de Molière (Persona 5 était sous-titré anglais), quêtes supplémentaires et nouveaux personnages, cette nouvelle version dispose de véritables arguments propres à séduire un nouveau public, tout en restant suffisamment nourri pour remotiver celles et ceux qui avaient terminés la version originale.

Ce Persona 5 Royal s'affiche comme un vrai jeu à part entière et corrige de nombreux défauts. A commencer par un léger lifting HD des graphismes qui tirent meilleur partie du potentiel de la PS4. L'ajout de nombreuses scènes et de surprises que l'on remarque dès le début du jeu (pour celles et ceux qui ont déjà joué à la version précédente), des nouveaux Persona y font leur apparition, tandis qu'un nouveau quartier de Tokyo est à visiter. Surtout, Atlus ajoute de nouveaux protagonistes et un nouveau visage à la petite troupe des Voleurs fantômes, en la personne de Kasumi.

Teinté de fantasy contemporaine, Persona 5 Royal décrit -avec audace et style- le quotidien d’un adolescent accro aux univers parallèles et en quête d’identité. Si Persona 5 était déjà un chef-d’œuvre, cette version Royal le sublime.

Persona 5 Royal, Atlus/Deep Silver, sur PS4.

Animal Crossing : New Horizons

Qui ne rêve pas, surtout en ce moment, de partir vivre sur une île déserte ? C’est le voyage que propose ce tout nouvel Animal Crossing : New Horizons, titre phare dans la galaxie Nintendo, disponible sur Switch. Ce simulateur de vie commence alors que l’on pose ses valises sur une île paisible et presque déserte, mais déjà quelques autres voyageurs nous accompagnent. On va donc ici commencer par installer sa tente et apprendre le b-a-ba de la survie en milieu, non pas hostile, mais paradisiaque. Tout un concept à des années lumières de l’âpreté d’un Koh Lanta.

Reste qu’on se prend rapidement au jeu. Il y a toujours une ressource à collecter, un service à rendre à l’un de ces gentils habitants, un objet à crafter… Le tout dans un monde sans arme ni haine ni violence mais avec Nook Miles et Clochettes. On s’interrogerait presque sur la portée philosophique de cette aventure ou les échanges commerciaux remplacent la distribution de mornifles à son prochain. Peut-être la clé du succès de la série Animal Crossing, qui semble être en fin de compte très en phase avec notre époque (et notre géographie).

Animal Crossing : New Horizons, Nintendo, sur Switch.

Final Fantasy VII Remake

Titre majeur dans l’histoire du jeu vidéo, Final Fantasy VII jouit d’une aura unique auprès des gamers. Une œuvre qui méritait bien une version «remake», désormais disponible sur PS4. Graphismes somptueux, musiques symphoniques grandioses, gameplay parfaitement en phase avec l’époque… Le jeu fait peau neuve.

En phase avec le titre des années 90, le jeu ne propose pas un monde ouvert. L’aventure est linéaire, parfois trop alors qu’on enchaîne de longues séquences de couloirs ponctuées de combats. De même, les mécaniques de jeux de rôle pourront paraître limitées pour les adeptes du genre. Qu’importe ! Peu de joueurs s’arrêteront sur ces «quelques» défauts. Final Fantasy VII est fait du même bois que les chefs-d’œuvre. C’est un Stradivarius dans le monde du jeu vidéo.

Final Fantasy VII Remake, Square Enix, sur PS4.

Paper mario : the origami king

La Switch tient désormais son Paper Mario, mais cet opus sous-titré The Origami King. Un jeu d’aventure qui, comme ses aînés, se met en quatre pour mieux nous plier en deux. Tout commence lorsque le duo Mario-Luigi se rend au château de la princesse Peach afin de répondre présent à un curieux festival organisé en sa demeure. Mais leur intention de faire la fête tourne court lorsque les deux compères découvrent qu’il s’agissait d’un piège organisé par un certain Olly, autoproclamé roi des Origami.

Se définissant davantage comme un jeu d'aventure que comme un RPG, cette nouvelle orientation n’entache en rien les qualités de ce jeu. A commencer par son humour omniprésent, où de nombreuses lignes de dialogues amuseront les joueurs quel que soit leur âge. Cette fraîcheur est d’ailleurs la grande force de ce Paper Mario, toujours prompt à offrir des situations amusantes et ridicules (dans le bon sens du terme). Un titre attachant et réussi qui sait d’ailleurs faire oublier le côté répétitif de ses combats.

Paper Mario : The Origami King, Nintendo, sur Switch.

ghost of tsushima

Au Japon, on dit que le vent transporte des légendes contées par les esprits. Un élément qui sert d'ailleurs de messager à notre histoire. Celle de Jin Sakai, fin bretteur et héros de Ghost of Tsushima, dernière grande exclusivité Sony de l’ère PS4. Isolé sur l’île de Tsushima (qui existe réellement), qui sert de cadre à ce nouveau monde ouvert, Jin Sakai, samouraï de son état, voit les terres de sa famille tomber entre les mains des terribles guerriers mongols, envoyés par l'impitoyable Kubilaï Khan.

Basé sur la véritable histoire des invasions mongoles sur l'archipel nippon, Ghost of Tsushima est avant tout un jeu d'aventure romancé, à la manière d'un Red Dead Redemption ou d'un Assassin's Creed. C'est donc dans des contrées sauvages du Japon médiéval que Jin enfourchera lui aussi son cheval pour mener sa propre guerrilla. Et si RDR2 rendait hommage aux westerns, GoT entend faire de même avec le chanbara. On y retrouve ainsi toute la puissance visuelle de combats au katana des ronins et la poésie des déplacements légers des ninjas. Surtout, le grand soin apporté aux paysages sublime ce voyage aux confins de l'Orient.

Ghost of Tsushima, Sony, sur PS4.

Doom Eternal

Jeu culte et fondateur du genre FPS, Doom, sorti en 1993, avait apporté aux joueurs l'idée d'un gameplay brutal, frénétique et gore. Un héritage que la sortie de Doom Eternal, sur consoles et PC, ne viendra pas ternir. Le studio Id Software remonte en effet sur le ring, bien décidé à reprendre le titre de champion des FPS frénétiques. Et si Doom Eternal montre ses muscles grâce à une ambiance particulièrement léchée et un moteur 3D solide, le studio a décidé d'injecter une bonne dose de neurones dans son gameplay.

Que le fans se rassurent, Doom Eternal reste l'expérience viscérale promise par Id Software. Le jeu de ne faillit pas et reste sur des bases solides, avec une histoire plutôt bien écrite pour un FPS de ce genre. Impressionnant sur le plan graphique, le titre s'offre aussi un gameplay plus sophistiqué et un nouveau maître étalon dans une saga qui a su de renouveler.

Doom Eternal, Id Software/Bethesda, sur PS4, Xbox One et PC.

Ori and the Will of the Wisps

Jeu de plates-formes magnifique et hardcore, Ori revient dans un nouvelle épisode, toujours splendide, mais bien plus accessible disponible sur Xbox One et PC. C’est une école à part entière qui compte de nombreux adeptes. Celle des jeux vidéo dits «exigeants». Doux euphémisme pour dire que jouer peut vite devenir une épreuve. Ces titres demandent une parfaite maîtrise de la manette, une patience et une dextérité sans faille.

Au-delà des vaines polémiques sur la présence d’un véritable mode facile que les réseaux sociaux ne manqueront pas de relayer, Ori and the Will of the Wisps pourrait bien fédérer tous les joueurs. La nouvelle production des Autrichiens développe l’univers d’Ori, son gameplay aussi, bien plus riche, tout en livrant une aventure toujours magnifique bercée par une bande originale magique. Une chose est certaine, vous n’avez plus de bonne raison de ne pas vous y mettre.

Ori and the Will of the Wisps, Microsoft, sur Xbox One et PC.

Granblue Fantasy Versus

Référence en matière de jeux de baston, le studio Arc System Works a su scotcher les amateurs du genre grâce à de nombreux titres devenus cultes : de la saga des Guilty Gear à Dragon Ball FighterZ, en passant par BlazBlue. Dernier en date, «Granblue Fantasy : Versus» entend en mettre plein les mirettes et faire transpirer les mains des gamers désireux de régler leurs comptes par écrans interposés.

Si Granblue Fantasy Versus ne révolutionne en rien les jeux de baston, il s'affiche comme l'un des plus fiers représentants du genre et se paye le luxe d'être l'un des plus beaux jeux de la PS4, laissant par là-même une empreinte indélébile dans l'histoire de la console pour les fans de baston. A l'heure du bilan de l'année 2020, il comptera, à coup sûr, comme l'un des jeux de l'année, à moins que son cousin Guilty Gear Strive, attendu en fin d'année, ne lui vole la vedette juste avant Noël ?

Granblue Fantasy : Versus, Just for Games, sur PS4.

Resident Evil 3

Et dire que tout a aussi commencé par un virus... La saga horrifique Resident Evil se rappelle à nos bons cauchemars. Le remake du 3e opus canonique de la série entend encore nous faire trembler sous la couette. Après la sortie début 2019 de l'excellent Resident Evil 2 Remake, l'éditeur japonais poursuit la remise à jour de sa franchise phare. Capcom fait ici l'effort d'assurer une refonte totale de ses jeux, dont le gameplay original aurait été trop vieillissant pour la génération actuelle de gamers.

Au jeu des différences, on soulignera que RE 2 Remake profitait de plus d'emphase dans son scénario, tandis que ce 3e volet perd cet atout. Mais il ne faut pas s'y tromper, le dernier titre de Capcom reste un excellent cru, à la fois sanglant, réussi et bien rythmé, qui offre une virée haletante en enfer. Il est à noter que le jeu est accompagné d'un mode multijoueur (téléchargeable à part) baptisé Resistance. Celui-ci s'avère sympathique sans être mémorable et repose sur des parties asymétriques en quatre contre un, où quatre joueur doivent unir leur force pour s'opposer à un cinquième joueur qui incarne un monstre puissant.

Resident Evil 3 Remake, Capcom, sur PS4, Xbox One et PC.

Nioh 2

Vous aimez souffrir ? Sur les traces de Sekiro, Nioh 2 vous emmène dans le Japon médiéval pour mourir, mourir encore puis savourer avec intensité chaque victoire. Une recette qui une fois encore fonctionne à merveille. Dans la grande tradition des titres de From Software (les fameux « Souls », Bloodborne, Sekiro), les lascars de Team Ninja dégainent Nioh 2 sur PS4. Un titre qui s’inscrit dans la veine des œuvres qualifiées d’exigeantes ou de punitives selon les écoles. C’est un peu la tendance BDSM du jeu vidéo.

Nioh 2 nous propulse en plein Japon médiéval, époque Sengoku. Dans la peau d’un/d’une combattant(e) qu’il convient de modéliser en début de partie avec un luxe de détails, on attaque l’aventure. Un périple qui d’entrée demande une parfaite maîtrise du combat. Le jeu érige la persévérance en une espèce d’art dans lequel s’épanouit le joueur qui se consacre totalement à sa quête. Étonnamment, cela fonctionne, même si on imagine que rares seront les joueurs à voir le bout de l’aventure. Mais le prestige n’en sera que plus grand. Ne dit-on pas, sur les pas de Corneille (Le Cid), qu’à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ?

Nioh 2, Sony, sur PS4.

TT Isle of man 2

A l'heure du confinement général, la sortie de la simulation de moto TT Isle of Man 2 est sans doute l'un des meilleurs moyens de s'offrir une virée exotique et grisante par l'intermédiaire de son téléviseur. Le nouveau titre du studio français KT Racing invite en effet à enfourcher une grosse cylindrée, à tourner la poignée des gaz et à s'offrir un voyage grisant -mais non dénué de dangers- sur les routes du Royaume-Uni et d'Irlande.

«TT Isle of Man 2» est clairement une réussite, tant sur le plan des sensations de pilotage que sur le contenu, bien étoffé. KT Racing offre aussi un rendu graphique plus poussé et mieux fini, à commencer par la modélisation de son circuit phare, celui de l'Île de Man. A la course mythique, les développeurs ont adjoint un circuit libre et fictif d'une soixantaine de kilomètres. S'il est possible de s'y déplacer à son gré, celui-ci sert également de terrain de jeu en mode carrière, avec de nombreuses épreuves.

Riche en sensations et désormais bien pourvu en contenu -même si on aurait aimé plus de courses différentes-, le titre de KT Racing ne demande qu'à s'apprivoiser comme une belle cylindrée.

TT Isle of Man Ride on The Edge 2, Big Ben/Nacon, sur PS4, Xbox One et PC.

Streets of rage 4

Il y a des projets pour lesquels on a une affection toute particulière. La résurrection de la saga Streets of Rage, 26 ans après le dernier épisode, avait de quoi titiller notre petit cœur de fan. Alors que la mode est au remake, les développeurs (français pour certains, cocorico) de ce 4e opus ont voulu nous offrir une suite à la hauteur.

Techniquement, l'évolution depuis 1994 est spectaculaire. Manette en main, les sensations sont excellentes. Le jeu a une vraie identité visuelle, avec des décors splendides. Grâce à de nouvelles possibilités de combos, des coups spéciaux impressionnants, et une partition musicale très inspirée, Streets of Rage 4 réussit totalement son pari. Le titre devrait donc réunir sans problème les vieux gamers et les plus jeunes sous la même bannière, celle du fun, notamment grâce au mode coop (en ligne à deux joueurs et hors ligne à quatre joueurs).

Streets of Rage 4, DotEmu, sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.

Spyder

Pour les personnes qui possèdent un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV, il suffit de s'abonner au service Apple Arcade pour découvrir une foultitude de jeux familiaux. Parmi la centaine de titres proposés, le tout récent Spyder se démarque par la grande qualité de sa réalisation et de son ambiance sixties.

Le joueur est ici invité à incarner un petit espion robotisé en forme d'araignée. L'Agent 8 est envoyé là où 007 ne peut pas passer. Discret et bourré de gadgets en tous genres, l'Agent 8 va devoir sauver la planète des plans machiavéliques mis au point par les services secrets de nations hostiles. Le studio Sumo Digital, (déjà derrière Team Sonic Racing ou Little Big Planet 3) donne ici le meilleur de lui-même pour un jeu de réflexion malin et attachant.

Spyder, Apple, sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Langrisser I & II Remake

Saga légendaire parmi les jeux de stratégie au tour par tour, Langrisser opère un retour remarqué en ce début d’année. Le premier opus et ses suites avaient marqué les amateurs du genre sur Mega Drive dès 1991, avant d’être déclinés sur d’autres consoles. Reste que ces titres n’ont jamais connu de sortie officielle sur le Vieux Continent, chose enfin réparée avec ce remake sur consoles et PC.

Langrisser nous plonge dans un monde médiéval fantastique où les forces du chaos tentent d’assombrir les terres du royaume de Baltia. Dans la peau d’un jeune prince intrépide, le joueur doit se muer en un fin stratège et comprendre l’art de la guerre pour triompher. Basique mais terriblement efficace, Langrisser profite d’une nouvelle direction artistique et de musiques réorchestrées. Les puristes peuvent toutefois profiter des anciens design à leur gré. Un retour dont on salue la superbe.

Langrisser I & II, Kochmedia, sur PS4, PC et Switch.

Dragon Ball Z : Kakarot

«Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous», chantait Ariane en 1990 dans le célèbre générique de Dragon Ball Z. Une formulation qui présageait de l’extrême longévité d’une série épique. Avec un total de 291 épisodes, la saga d’Akira Toriyama a su marquer son temps et rares sont les adolescents des années 1990 à être passés à côté de ce phénomène qui perdure encore aujourd’hui avec Dragon Ball Super. La sortie sur consoles et PC de Dragon Ball Z : Kakarot (véritable nom de naissance de Son Goku) ne manque pas de raviver la flamme des plus nostalgiques.

Le jeu développé par CyberConnect2 invite à revivre l’ensemble de ses aventures. Si l’on tiquera sur le vide de certains lieux et l’absence d’intérêt de diverses quêtes, la force de ce DBZ Kakarot réside avant tout dans l’incroyable narration de l’odyssée de Son Goku. CyberConnect2 réussit à faire revivre les scènes les plus fortes de l’animé avec un rendu graphique fidèle et des combats percutants. Un vœu exaucé pour les fans qui n’osaient plus en formuler, même en réunissant les sept boules de cristal.

Dragon Ball Z : Kakarot, Bandai Namco, sur PS4, Xbox One et PC.

the walking dead : saints & sinners

Devenu culte pour plusieurs millions de fans à travers la planète, The Walking Dead transpose son monde post-apocalyptique en réalité virtuelle. Développé par le studio Skydance Interactive, Saints & Sinners s'affiche d'emblée comme une réussite et embarque ses joueurs dans une virée horrifique viscérale.

Disponible sur la plupart des casque VR, à l'exception du PlayStation VR et de l'Oculus Quest -qui accueilleront leur propre version plus tard cette année-, ce nouveau titre embarque les joueurs en enfer, dans l'atmosphère humide d'une Nouvelle-Orléans infestée de zombies. Et comme tout bon survival-horror, il va falloir jouer les MacGyver et employer le système-D pour espérer vivre plus d'une journée.

Si l'histoire de The Walking Dead : Saints & Sinners ne restera pas dans les annales des jeux d'horreur, celle-ci repose sur suffisamment de rebondissements pour tenir en haleine le joueur durant plus de 15 heures. Soit une excellente durée de vie pour un jeu VR. En outre, les amateurs de la saga doivent garder à l'esprit que Saints & Sinners suit une trame plus proche des comics de Robert Kirkman que de la série TV diffusée sur AMC (OCS en France) depuis 2010. Viscéral et angoissant à souhait.

The Walking Dead : Saints & Sinners, Skydance Interactive, sur PC avec les casques Oculus Rift, Rift S, HTC Vive Cosmos, Valve Index, PiMax.

Trials of Mana

L'arrivée de Trials of Mana sur le marché est loin d'être anodine. En effet, il s'agit du remake HD d'un jeu mythique, dont l'Europe a été injustement privée, sans que l'on sache vraiment pourquoi, il y 25 ans. Si votre dernier souvenir de la saga est Secret of Mana sur Super Nintendo, vous allez être surpris. Terminés, les petits personnages de 12 pixels de haut, puisque ce remake HD en met plein les mirettes, tout en conservant le charme des origines.

Le principe n'a pas changé. Au début du jeu, il faudra composer une équipe de trois personnages parmi les six proposés (Duran, Angela, Kevin…), avant de partir à l'aventure. Attention, plusieurs boss de fin pourront être affrontés, en fonction de votre choix de départ. De grands espaces, des villes, des donjons, des trésors (bien) cachés… Tous les ingrédients scénaristiques sont réunis pour une épopée qui devrait rester dans les mémoires. Et comme dans tout bon RPG, l'amélioration des compétences des personnages joue un rôle crucial. Un seul regret : certaines mécaniques de jeu ont un peu vieilli, mais les nostalgiques seront, eux, ravis.

Trials of Mana, Square Enix, sur Switch, PS4 et PC.