Les meilleurs smartphones à moins de 250 euros pour un ado

A l'approche de la rentrée, de nombreux parents envisagent d'équiper le petit dernier d'un smartphone pour son entrée au collège. Voici une sélection qui démontre qu'on peut avoir un appareil efficace et design sans forcément se ruiner.

Les tarifs mentionnés sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte d'éventuelles promotions.

Nokia 5.3

Format standardisé, grand écran tactile... Extérieurement, les smartphones ont de plus en plus tendance à se ressembler. Il faut donc soulever le capot, pour jauger leurs capacité. A ce petit jeu, le Nokia 5.3 s'en sort très bien. Avec sa batterie de 4.000 mAh, il tiendra largement plus qu'une journée.

Disponible en trois couleurs, il se distingue par un large écran de 6,55 pouces et son équipement photo tout en rondeurs sur sa surface dorsale. Ce petit disque laisse entrevoir deux paires d'yeux, avec un objectif principal allié à un petit téléobjectif pour des portraits soignés, tandis que l'ultra grand angle et un capteur macro compléteront sa polyvalence pour embrasser de larges paysages ou immortaliser les petits détails.

Nokia 5.3, Nokia, 199 euros

Xiaomi Redmi Note 9

© Xiaomi

Beau et fun, le Redmi Note 9 l'est assurément. Il est surtout très bien équipé pour qui aurait un budget de 200 euros. Cette version dotée de 64 Go de stockage et 3 Go de Ram s'affiche surtout avec un quatuor de capteurs sur son équipement photo arrière. Une belle proposition pour un modèle vendu à bon prix. Son capteur principal de 64 Mpixels est associé à un ultra grand angle, un objectif macro et un objectif dédié aux portraits.

Sa caméra poinçonnée en façade est dans la tendance de l'année. Avec le Redmi Note 9, Xiaomi cible les jeunes avident de contenus en ligne et de jeux vidéo, en doté son appareil d'un processeur Qualcomm 720G (G pour Gaming) qui fait le job avec la plupart des titres gourmands comme Fortnite ou Call of Duty Mobile. Enfin, un batterie de 5.020 mAh vient compléter le tout pour dépasser très largement la journée et demie d'autonomie.

Redmi Note 9, Xiaomi, à partir de 199,90 euros.

Motorola Moto G8

Proposé au prix de 209,99 euros, le nouveau Moto G8 de Motorola s'affiche comme un mobile séduisant pour la génération YouTube et pour les personnes à la recherche d'un mobile 4G peu cher mais bien fini. Il profite d'un design attrayant et surtout d'un écran grand format, ici de 6,4 pouces. Bien que seulement HD+ (et non Full HD+), la dalle offre un rendu propre pour visionner films et séries avec un bon confort de visiblité.

Pour les amateurs de photo, l'objet dispose d'un trio de capteurs sur sa surface dorsale, qui lui offre une belle polyvalence dans sa gamme de prix. On y trouve ainsi, un capteur principal de 16 Mpixels épaulé par un autofocus laser, d'un ultra grand angle, ainsi qu'un objectif dédié à la prise de vue macro (assez rare à ce tarif). Motorola équipe aussi son appareil 4G sous Android 10 d'une batterie de 4.000 mAh qui assure une bonne autonomie dépassant la journée et demi. Un bel effort notamment pour les ados en quête d'un premier mobile.

Moto G8, Motorola, 209,99 euros

OPPO A72

© Oppo

Après avoir fait la démonstration de son savoir-faire avec son FindX 2 Pro à près de 1.200 euros, Oppo propose également des appareils d'entrée de gamme très séduisants à un prix attractif. Le A72 en est l'illustration parfaite (même s'il dépasse de 9 euros notre budget de 250 euros, mais offert avec des écouteurs sans fil). A ce niveau de prix, il offre tout de même 128 Go de Stockage, 4 Go de Ram, ainsi qu'un bel écran Full HD de 6,5 pouces.

Là encore, on a droit à un quatuor de capteurs photo à l'arrière du terminal, avec un capteur principal de 48 Mpixels, un ultra grand angle de 119° (8 Mpixels) avec une belle ouverture (f:1.7) à souligner, d'un mode macro et d'un téléobjectif pour les portraits. Il promet même de filmer en 4K. Une belle signature. D'autant que ce mobile profite lui aussi d'une batterie de 5.000 mAh.

A72, Oppo, 259 euros (écouteurs sans fil Enco W31 offerts dans le starter pack).

REALME 6i

© Realme

Realme developpe ses gammes. Après les excellent Realme 6 et 6 Pro, la marque chinoise propose également un modèle encore plus abordable avec le 6i. Un smartphone de belle facture compte tenu de son prix et s'affiche avec des specificités qui tiennent la route avec un capteur principal de 48 Mpixels, un ultra grand angle de 119°, un mode macro à 4 cm du sujet et objectif pour les effets bokeh du mode portrait. Ajoutons à la liste, un écran XXL de 6,5 pouces, une batterie de 5.000 mAh et l'on obtient un mobile qui n'a pas vraiment à rougir face des modèles vendus parfois 100 euros de plus.

Realme 6i, Realme, 179,90 euros

Wiko View 4

© Wiko

En 2020, Wiko a choisi de rationnaliser sa production. Plutôt que de proposer pléthores de smartphones, la marque sino-française se focalise sur ses View 4 et View 4 Lite. Proposé à un prix très bas (169 euros), le View 4 -qui nous intéresse ici- vise particulièrement les ados à qui l'on confie leur premier mobile. S'il n'est pas un foudre de guerre pour le gaming, il promet d'être à la hauteur pour faire tourner de nombreux jeux sous Android. Il conviendra surtout aux ados friands de vidéos et de musique en streaming. Ses trois capteurs assurent le job pour les jeunes, avec notamment un ultra grand angle efficace. Enfin, il s'affiche avec une batterie de 5.000 mAh, pour un très bonne autonomie dépassant les deux jours. Un équipement encore rare à ce niveau de prix. Pour les budgets serrés, il est à noter que Wiko propose aussi le View 4 Lite qui propose le même équipement mais avec une batterie de 4.000 mAh et vendu à 129 euros.

View 4, Wiko, 169 euros.

bonus : L'accessoire hygiénique

Enfin, si ça ne préoccupe pas vraiment les ados, leurs parents seront ravis d'apprendre que l'on peut désinfecter efficacement tous ces nouveaux smartphones, qui traînent partout et sont de véritables nids à bactéries. En cette période d'angoisse sanitaire, la sortie du boîtier UV Sanitizer en rassurera donc plus d'un.

Il suffit de placer son appareil à l'intérieur et de l'activer pour neutraliser 99,9 % des bactéries les plus communes. Disponible pour 49,99 euros, il permet d'assurer un environnement High-Tech sain, grâce à quatre lampes UV-C, sans chaleur et sans produit chimique, et surtout sans endommager le matériel.