Huawei dépasse Samsung comme premier vendeur de smartphones

Huawei est devenu au deuxième trimestre 2020 le premier vendeur mondial de smartphones dépassant Samsung pour la première fois.

Entre avril et juin, l'entreprise chinoise a vendu 55,8 millions de téléphones contre 53,7 millions pour Samsung. Les deux groupes subissent néanmoins une baisse de leur vente sur un an : -5% pour Huawei, -30% pour le groupe coréen.

