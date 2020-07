L’Australie veut forcer Google et Facebook à payer les contenus des médias

La démarche vise à «protéger le journalisme indépendant». Le gouvernement australien vient de prendre une décision inédite ce vendredi 31 juillet en exigeant des géants de l'internet de rétribuer les groupes de presse du pays pour leur contenu.

«L'avenir du paysage médiatique de l'Australie est en jeu», a prévenu le secrétaire au Trésor, Josh Frydenberg, lors d'une conférence de presse. L'homme a d'ailleurs souligné que cette décision était une première mondiale, alors que différents Etats et notamment l'Union Européenne taxent de plus en plus les GAFA.

Ainsi, les groupes américains Google et Facebook seront prochainement contraints de payer une redevance pour mettre en avant les contenus des médias australiens. Une loi doit ainsi être promulguée en ce sens cette année, a précisé Josh Frydenberg. Et de poursuivre : «Il s'agit de s'assurer que nous ayons une concurrence accrue, une protection des consommateurs accrue, et un paysage médiatique durable».

Un bras de fer avec les GAFA

Une décision qui fait suite à un différend entre le gouvernement australien et les deux géants du Web. L'an passé, l'Australie avait invité Google et Facebook à négocier un accord en ce sens avec les groupes de presse du pays. Une démarche qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, le gouvernement a donc choisi de durcir le ton.

Si Facebook n'a, pour l'heure, pas encore réagit, Google a tenu à partager un communiqué officiel à ce sujet. Rappelant les «millions de clics redirigés par Google vers les médias australiens» et souligne que cette décision «renvoie aux entreprises et investisseurs le message inquiétant que le gouvernement australien va interférer au lieu de laisser le marché fonctionner (...) Cela ne résout en rien les défis fondamentaux liés à la création d'un modèle économique adapté à l'ère numérique», estime Google.