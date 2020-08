«Nous ne prévoyons pas de partir» : TikTok répond à Donald Trump

Donald Trump a annoncé ce vendredi 31 juillet qu'il allait interdire le réseau social TikTok aux Etats-Unis, après les soupçons de son utilisation par les services de renseignement de la Chine. Le réseau social a répondu au président américain, ce 1er août.

La responsable de TikTok aux Etats-Unis, Vanessa Pappas, a réagi dans un message vidéo sur Twitter. «Je remercie les millions d'Américains qui utilisent TikTok chaque jour, et amènent de la joie et de la créativité dans leur quotidien», commence-t-elle, un grand sourire aux lèvres. «Nous sommes reconnaissants envers vos élans de soutien», ajoute-t-elle, indiquant que «TikTok ne prévoit de partir nulle part».

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020

La responsable américaine défend le réseau social, qu'elle qualifie de «foyer pour les artistes et les créateurs de contenu, sur lequel ils peuvent librement exprimer leurs idées et interagir avec des gens de différents milieux». Le réseau social emploie 1.500 employés aux Etats-Unis, et prévoit de «créer 10.000 emplois d'ici trois ans» dans le pays.

Utilisé par un milliard d'internautes dans le monde, TikTok appartient au groupe chinois ByteDance.