La Chine aurait infiltré le réseau informatique du Vatican

Des hackers seraient parvenus à infiltrer les réseaux informatiques du Vatican, pour les intérêts de la Chine, alerte la société américaine de sécurité Recorded Future.

Le parti communiste Chinois mène une vaste campagne pour resserrer son emprise sur les groupes religieux, revendiquée par les leaders du pays comme une «sinisation des religions». La Chine soupçonne régulièrement les communautés religieuses de saper le contrôle du parti et menacer la sécurité du pays. Elle reconnaiît toutefois officiellement cinq religions parmi lesquelles figure la religion chrétienne et catholique.

Selon les cyberexperts de Recorded Future, les hackers chinois missionnés par l'Etat autoritaire ont été surpris dans leur opération d'intrusion des réseaux du Vatican et de la mission d'étude du Saint-Siège en Chine, qui négocie le rôle de l'Eglise catholique en Chine depuis Hong-Kong.

Insikt Group has identified and profiled a #cyberespionage campaign attributed to a suspected Chinese state-sponsored threat activity group, which they are tracking as RedDelta: https://t.co/oOUDfFqhp1 #InfoSec #Cybersecurity pic.twitter.com/hJu0s4xC4P

— Recorded Future (@RecordedFuture) July 28, 2020